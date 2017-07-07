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В Украине с 30 июня по 07 июля отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
18:44 07.07.2017 |
Бензин А-92 евро немного подешевел на и составляет 23.62 грн/л, бензин А-95 евро - немного снилзился в цене на которая составляет 24.85 грн/л. В то время как в мелком опте цена СПБТ буквально взлетела вверх. Как отмечает Терминал, ее рост отмечался в период с 3 июля и по итогам текущей недели составил 23,5%.
Дизельное топливо евро не поменялось - 22.44 грн/л, розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 1.05% (11.0 коп/л) до 10.58 грн/л.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.62
|20.00
|0.00
|-0.01
|Бензин А-95 евро
|24.85
|21.50
|0.00
|-0.01
|Дизельное топливо Евро
|22.44
|19.20
|-0.00
|-0.02
|Сжиженный газ
|10.58
|9.20
|-0.12
|-1.05
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 07.07.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|24,47
|0,0
|25,48
|0,0
|22,84
|0,0
|10,55
|-17,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,50
|0,0
|10,46
|-0,6
|SHELL
|25,10
|0,0
|26,12
|0,0
|23,60
|-1,1
|10,78
|-11,6
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|10,0
|10,50
|-3,0
|Кло
|23,39
|0,0
|24,09
|0,0
|21,79
|0,0
|10,89
|-10,0
|ОККО
|25,43
|0,0
|26,42
|0,0
|23,91
|0,0
|10,76
|-20,4
|ТНК
|24,17
|0,0
|24,69
|0,0
|22,40
|0,0
|11,15
|-26,0
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,32
|-0,3
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 30 июня по 07 июля 2017 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 0.13% (3.0 коп/л) до 20.37 грн/л, а бензин А-95 подешевел на 0.11% (2.0 коп/л) до 21.29 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 1.6% (28.0 коп/л) до 17.72 грн/л.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|20.37
|19.70
|-0.05
|-0.13
|Бензин А-95 евро, грн/л
|21.29
|20.20
|-0.02
|-0.11
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|17.72
|16.90
|0.10
|1.60
|Сжиженный газ, грн/т
|18525.20
|17500.00
|23.53
|23.53
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 30 июня по 07 июля 2017 г. увеличилась на 23.5%, или 3529.0 грн/т, и находится на уровне 18525.2 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 13.0%, или 2124.8 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.37
|-0.05
|-0.13
|-2.17
|Бензин А-95 евро
|21.29
|-0.02
|-0.11
|-2.60
|Дизельное топливо евро
|17.72
|0.10
|1.60
|-2.94
Средняя мелкооптовая цена на СПБТ:
* Официальный курс Нацбанка Украины по доллару по сравнению с 30 июня снизился на 0.1% и составляет 26.06 грн/$, а по евро - снизился на 0.4% и составляет 29.67 грн/eur.
* На межбанковском валютном рынке по сравнению с 30 июня курс доллара вырос на 0.2% и составляет 26.05...26.07 грн/$, а по евро - вырос на 0.1% и составляет 29.70...29.72 грн/eur.
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