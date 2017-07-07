В Украине с 30 июня по 07 июля отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

Бензин А-92 евро немного подешевел на и составляет 23.62 грн/л, бензин А-95 евро - немного снилзился в цене на которая составляет 24.85 грн/л. В то время как в мелком опте цена СПБТ буквально взлетела вверх. Как отмечает Терминал, ее рост отмечался в период с 3 июля и по итогам текущей недели составил 23,5%.

Дизельное топливо евро не поменялось - 22.44 грн/л, розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 1.05% (11.0 коп/л) до 10.58 грн/л.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.62 20.00 0.00 -0.01 Бензин А-95 евро 24.85 21.50 0.00 -0.01 Дизельное топливо Евро 22.44 19.20 -0.00 -0.02 Сжиженный газ 10.58 9.20 -0.12 -1.05

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 07.07.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 24,47 0,0 25,48 0,0 22,84 0,0 10,55 -17,0 ANP 22,95 0,0 23,45 0,0 21,50 0,0 10,46 -0,6 SHELL 25,10 0,0 26,12 0,0 23,60 -1,1 10,78 -11,6 WOG 25,49 0,0 26,49 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,00 0,0 23,50 0,0 21,50 10,0 10,50 -3,0 Кло 23,39 0,0 24,09 0,0 21,79 0,0 10,89 -10,0 ОККО 25,43 0,0 26,42 0,0 23,91 0,0 10,76 -20,4 ТНК 24,17 0,0 24,69 0,0 22,40 0,0 11,15 -26,0 Укрнафта 23,00 0,0 23,50 0,0 21,50 0,0 10,32 -0,3

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 30 июня по 07 июля 2017 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 0.13% (3.0 коп/л) до 20.37 грн/л, а бензин А-95 подешевел на 0.11% (2.0 коп/л) до 21.29 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 1.6% (28.0 коп/л) до 17.72 грн/л.

Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 20.37 19.70 -0.05 -0.13 Бензин А-95 евро, грн/л 21.29 20.20 -0.02 -0.11 Дизельное топливо Евро, грн/л 17.72 16.90 0.10 1.60 Сжиженный газ, грн/т 18525.20 17500.00 23.53 23.53

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 30 июня по 07 июля 2017 г. увеличилась на 23.5%, или 3529.0 грн/т, и находится на уровне 18525.2 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 13.0%, или 2124.8 грн/т.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 20.37 -0.05 -0.13 -2.17 Бензин А-95 евро 21.29 -0.02 -0.11 -2.60 Дизельное топливо евро 17.72 0.10 1.60 -2.94

Средняя мелкооптовая цена на СПБТ:

* Официальный курс Нацбанка Украины по доллару по сравнению с 30 июня снизился на 0.1% и составляет 26.06 грн/$, а по евро - снизился на 0.4% и составляет 29.67 грн/eur.

* На межбанковском валютном рынке по сравнению с 30 июня курс доллара вырос на 0.2% и составляет 26.05...26.07 грн/$, а по евро - вырос на 0.1% и составляет 29.70...29.72 грн/eur.