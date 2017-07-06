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Розничная цена светлых нефтепродуктов 6 июля не изменилась
19:01 06.07.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 06 июля 2017 г. отмечалось падение розничных цен на сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, розничная цена светлых нефтепродуктов не изменилась.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.62 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 24.85 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 22.44 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 06 июля 2017 г. подешевел на 0.17% (-2.0 коп/л) до 10.60 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.7%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.62
|20.00
|-0.01
|-0.01
|Бензин А-95 евро
|24.85
|21.50
|-0.00
|-0.01
|Дизельное топливо Евро
|22.44
|19.20
|-0.00
|-0.02
|Сжиженный газ
|10.60
|9.20
|-0.17
|-1.00
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 06.07.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,47
|0,0
|25,48
|0,0
|22,84
|0,0
|10,57
|-3,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,50
|0,0
|10,46
|0,0
|SHELL
|25,10
|0,0
|26,12
|0,0
|23,60
|0,0
|10,80
|0,0
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,51
|0,0
|Кло
|23,39
|0,0
|24,09
|0,0
|21,79
|0,0
|10,89
|0,0
|ОККО
|25,43
|0,1
|26,42
|0,1
|23,91
|0,0
|10,76
|-2,1
|ТНК
|24,17
|0,0
|24,69
|0,0
|22,40
|0,0
|11,15
|-1,2
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,32
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
06 июля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалась разнонаправленная динамика изменения цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного больше - на 0.1% (1 коп/л) до 20.38 грн/л; стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного понизилась - на 1 коп/л до 21.29 грн/л; тогда как дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.17% (3 коп/л) до 17.71 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 29 июня по 06 июля 2017 г. увеличилась на 15.1%, или 2267.4 грн/т, и находится на уровне 17263.67 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.2%, или 859.0 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.38
|0.06
|0.03
|-2.48
|Бензин А-95 евро
|21.29
|-0.05
|-0.02
|-2.87
|Дизельное топливо евро
|17.71
|-0.17
|2.32
|-3.52
Средняя мелкооптовая цена на ДТ Евро:
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