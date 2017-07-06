Финансовые новости
- |
- 06.07.17
- |
- 17:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Откат котировок остановил рост оптовых цен ДТ 6 июля
16:01 06.07.2017 |
В четверг, 6 июля, железнодорожные и автомобильные партии дизтоплива минимально подешевели после двухнедельного роста. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Накануне котировки на нефтепродукты в европейских портах впервые с 23 июня показали снижение. Дизтопливо подешевело на $9-10/т, опустившись до минимума с начала июля. В то же время, сегодняшние котировки в среднем на $30/т выше уровня второй декады июня.
Рынок до сих пор не восстановился после глобальной хакерской атаки. В четверг было 11 предложений в крупном опте, что практически в два раза меньше, чем в среднем в июне.
Средняя стоимость дизтоплива в крупном опте минимально снизилась до 21 120 грн/т. В период с 26 июня цены на ДТ выросли почти на 1 000 грн/т. Сегодня трубопроводный ресурс на ст. Новоград-Волынский торговался по 21 000-21 150 грн/т. Всего с российским ДТ на рынок вышли шесть компаний: «Е.Коннект», «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», Альянс Энерго Трейд», «Белойл Систем» и «Терминал Ойл».
ЗНГК и «Темиртранс-Захид» торгуют белорусским продуктом по 21 000-21 100 грн/т. С литовским ресурсом в Сарнах по 21 000 грн/т выходит «Альянс Ойл Украина», в Киеве по 21 600 грн/т - «Гранд Петрол».
Автомобильные партии ДТ отступили на 1 коп./л, до 17,71 грн/л. «Анвитрейд», «Темиртранс-Захид», «Бизнес Солюшнс» и «Е.Коннект» торгуют трубопроводным ресурсом по 17,50-17,60 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - держат аналогичные цены. «Оранж Ойл» торгует в южных портах по 18,10 грн/л.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Луценко анонсировал представление на снятие неприкосновенности с нардепа Вилкула
|Регламентный комитет Рады направил Парубию 3 представления генпрокурора по снятии неприкосновенности с нардепа Полякова
|Минфин погасил номинированные в инвалюте ОВГЗ на $0,5 млрд
|НБУ ухудшил прогноз международных резервов к концу 2017г до $20 млрд с $21,1 млрд из-за переноса транша МВФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Луценко сжимает петлю вокруг Балчуна
|Откат котировок остановил рост оптовых цен ДТ 6 июля
|Минфин погасил номинированные в инвалюте ОВГЗ на $0,5 млрд
|НБУ ухудшил прогноз международных резервов к концу 2017г до $20 млрд с $21,1 млрд из-за переноса транша МВФ
|Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,6% с 1,9%
|Нефть восстанавливается после обвала накануне, Brent торгуется у $48,5 за баррель
Это интересно
|В России отольют спиннер из чистого золота для богачей
|15 сбывшихся предсказаний Билла Гейтса
|Хакеры взломали одну из крупнейших бирж криптовалюты
|Google предлагает оснащать смартфоны тачпадом на тыльной стороне
|NASA нанесёт по астероиду «кинетический удар»
|12 признаков того, что коллеги вас не уважают
|SpaceX впервые повторно использовала космический грузовик Dragon для перевозки грузов на МКС