Откат котировок остановил рост оптовых цен ДТ 6 июля

В четверг, 6 июля, железнодорожные и автомобильные партии дизтоплива минимально подешевели после двухнедельного роста. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Накануне котировки на нефтепродукты в европейских портах впервые с 23 июня показали снижение. Дизтопливо подешевело на $9-10/т, опустившись до минимума с начала июля. В то же время, сегодняшние котировки в среднем на $30/т выше уровня второй декады июня.

Рынок до сих пор не восстановился после глобальной хакерской атаки. В четверг было 11 предложений в крупном опте, что практически в два раза меньше, чем в среднем в июне.

Средняя стоимость дизтоплива в крупном опте минимально снизилась до 21 120 грн/т. В период с 26 июня цены на ДТ выросли почти на 1 000 грн/т. Сегодня трубопроводный ресурс на ст. Новоград-Волынский торговался по 21 000-21 150 грн/т. Всего с российским ДТ на рынок вышли шесть компаний: «Е.Коннект», «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», Альянс Энерго Трейд», «Белойл Систем» и «Терминал Ойл».

ЗНГК и «Темиртранс-Захид» торгуют белорусским продуктом по 21 000-21 100 грн/т. С литовским ресурсом в Сарнах по 21 000 грн/т выходит «Альянс Ойл Украина», в Киеве по 21 600 грн/т - «Гранд Петрол».

Автомобильные партии ДТ отступили на 1 коп./л, до 17,71 грн/л. «Анвитрейд», «Темиртранс-Захид», «Бизнес Солюшнс» и «Е.Коннект» торгуют трубопроводным ресурсом по 17,50-17,60 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - держат аналогичные цены. «Оранж Ойл» торгует в южных портах по 18,10 грн/л.