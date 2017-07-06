ОККО и WOG вслед за «Приватом» снизили цены автогаза

В период с 5 по 6 июля стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Газ подешевел на 10-40 коп./л в большинстве регионов на АЗС WOG и ОККО. Также на 12 коп./л снизил стоимость автогаза одесский «Катрал».

Накануне крупнейшая сеть группы «Приват» снизила стоимость газа в большинстве регионов на 10-95 коп./л. Это снижение произошло вопреки стремительному росту цен в опте. На сегодня рыночная стоимость СУГ в опте составляет уже порядка 16 700 грн/т. Эксперты ожидают роста цен выше 18 000 грн/т уже на следующей неделе.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 6/5 июля 2017 г., грн/л: