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Информация об агентстве
ОККО и WOG вслед за «Приватом» снизили цены автогаза
13:35 06.07.2017 |
В период с 5 по 6 июля стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Газ подешевел на 10-40 коп./л в большинстве регионов на АЗС WOG и ОККО. Также на 12 коп./л снизил стоимость автогаза одесский «Катрал».
Накануне крупнейшая сеть группы «Приват» снизила стоимость газа в большинстве регионов на 10-95 коп./л. Это снижение произошло вопреки стремительному росту цен в опте. На сегодня рыночная стоимость СУГ в опте составляет уже порядка 16 700 грн/т. Эксперты ожидают роста цен выше 18 000 грн/т уже на следующей неделе.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 6/5 июля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,64
|
0,00
|
KLO
|
10,89
|
0,00
|
Mango
|
10,21
|
0,00
|
Shell
|
10,99
|
0,00
|
SOCAR
|
11,33
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,28
|
0,00
|
UPG
|
10,10
|
0,00
|
WOG
|
10,80
|
-0,09
|
ZOG
|
9,99
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,25
|
0,00
|
Авиас
|
10,57
|
0,00
|
Автотехсервис
|
10,40
|
0,00
|
Автотранс
|
10,68
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,50
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
10,68
|
0,00
|
Катрал
|
11,17
|
-0,10
|
Маркет
|
10,69
|
0,00
|
ОККО
|
10,81
|
-0,12
|
Параллель
|
11,69
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,40
|
0,00
|
Татнефть
|
10,68
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,67
|
0,00
|
Фактор
|
9,60
|
0,00
|
Средняя
|
10,72
|
-0,03
|
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