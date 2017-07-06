Цены на нефть растут после резкого снижения на данных по экспорту ОПЕК

Мировые цены на нефть слабо увеличиваются в четверг утром в рамках коррекции после снижения днем ранее на данных об увеличении экспорта стран ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.03 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,69% - до 48,12 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,71% - до 45,45 доллара за баррель. В ходе торгов среды стоимость марки WTI впервые с 30 июня опускалась ниже психологической отметки в 45 долларов за баррель, а цены обеих марок снижались более, чем на 3%.

Нефтяные цены восстанавливаются после резкого снижения в среду на данных об экспорте нефти ОПЕК. Днем ранее агентство Рейтер со ссылкой на данные Thomson Reuters Oil Research сообщило, что экспорт нефти стран ОПЕК в июне увеличился второй месяц подряд. Показатель составил 25,92 миллиона баррелей в день в июне, что на 450 тысяч больше по сравнению с маем и на 1,9 миллиона больше, чем год назад.

В то же время участники рынка ожидают данных статистики по запасам нефти в США, которая будет опубликована позднее в четверг. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 0,45%, или на 2,283 миллиона баррелей, до 506,917 миллиона баррелей. На прошлой неделе Минэнерго страны сообщило о неожиданном росте запасов нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 июня, на 0,1 миллиона баррелей, или на менее чем 0,1% - до 509,2 миллиона баррелей.

Согласно отчету Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 30 июня, снизились на 5,8 миллиона баррелей, до 503,7 миллиона баррелей. Данная статистика также поддержала рост нефтяных цен, отмечает агентство.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.