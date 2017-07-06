Финансовые новости
- |
- 06.07.17
- |
- 09:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цены на нефть растут после резкого снижения на данных по экспорту ОПЕК
08:32 06.07.2017 |
Мировые цены на нефть слабо увеличиваются в четверг утром в рамках коррекции после снижения днем ранее на данных об увеличении экспорта стран ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.03 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,69% - до 48,12 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,71% - до 45,45 доллара за баррель. В ходе торгов среды стоимость марки WTI впервые с 30 июня опускалась ниже психологической отметки в 45 долларов за баррель, а цены обеих марок снижались более, чем на 3%.
Нефтяные цены восстанавливаются после резкого снижения в среду на данных об экспорте нефти ОПЕК. Днем ранее агентство Рейтер со ссылкой на данные Thomson Reuters Oil Research сообщило, что экспорт нефти стран ОПЕК в июне увеличился второй месяц подряд. Показатель составил 25,92 миллиона баррелей в день в июне, что на 450 тысяч больше по сравнению с маем и на 1,9 миллиона больше, чем год назад.
В то же время участники рынка ожидают данных статистики по запасам нефти в США, которая будет опубликована позднее в четверг. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 0,45%, или на 2,283 миллиона баррелей, до 506,917 миллиона баррелей. На прошлой неделе Минэнерго страны сообщило о неожиданном росте запасов нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 июня, на 0,1 миллиона баррелей, или на менее чем 0,1% - до 509,2 миллиона баррелей.
Согласно отчету Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 30 июня, снизились на 5,8 миллиона баррелей, до 503,7 миллиона баррелей. Данная статистика также поддержала рост нефтяных цен, отмечает агентство.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина усиливает границы в Приднестровской части
|Юрист: Суд в Гааге по MH17 закрывает двери для сотрудничества с РФ
|Данилюк сомневается в готовности МВФ снять условие о земельной реформе для получения Украиной очередного транша
|Рост курса доллара на межбанке вызвали иностранные инвесторы, которые покупают валюту под репатриацию дивидендов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|EY победил в конкурсе по выбору советника для приватизации "Центрэнерго"
|Мошенники списали со счетов фармкомпании "Санофи Авентис Украина" около 42 млн грн - заявление
|Цены на нефть растут после резкого снижения на данных по экспорту ОПЕК
|НКРЭКУ выдала "внучке" "Нафтогаза" лицензию на поставку газа
|Кабмин не намерен продлевать чрезвычайные меры в энергетике
|Данилюк сомневается в готовности МВФ снять условие о земельной реформе для получения Украиной очередного транша
|Нацкомиссия инициирует новую формулу расчета тарифов на электроэнергию
Это интересно
|Google предлагает оснащать смартфоны тачпадом на тыльной стороне
|NASA нанесёт по астероиду «кинетический удар»
|12 признаков того, что коллеги вас не уважают
|SpaceX впервые повторно использовала космический грузовик Dragon для перевозки грузов на МКС
|Создателей автобуса, под которым могут ездить автомобили, подозревают в мошенничестве
|Самый мощный Porsche 911 в истории: 700 сил и 2,8 секунды до «сотни»
|Huawei, SAIC Motor и China Mobile показали дистанционное управление автомобилем по сети 5G