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Сжиженный газ в рознице 5 июля дешевел, в мелком опте растут цены на ДТ
18:59 05.07.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 05 июля 2017 г. отмечалось снижение розничных цен на сжиженный газ. Цена на бензины и дизельное топливо на украинских АЗС не изменились и составили: бензина А-92 евро - 23.63 грн/л, бензина А-95 евро - 24.85 грн/л, дизельного топлива евро - 22.44 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 05 июля 2017 г. подешевел на 0.29% (3.0 коп/л) до 10.62 грн/л. Как сообщает Теминал, доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.7%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.63
|20.00
|0.00
|-0.00
|Бензин А-95 евро
|24.85
|21.50
|0.00
|-0.02
|Дизельное топливо Евро
|22.44
|19.10
|0.00
|-0.06
|Сжиженный газ
|10.62
|9.29
|-0.29
|-1.37
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 05.07.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,47
|0,0
|25,48
|0,0
|22,84
|0,0
|10,60
|0,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,50
|0,0
|10,46
|-0,6
|SHELL
|25,10
|0,0
|26,12
|0,0
|23,60
|-1,3
|10,80
|-9,5
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,51
|-1,8
|Кло
|23,39
|0,0
|24,09
|0,0
|21,79
|0,0
|10,89
|0,0
|ОККО
|25,43
|-0,1
|26,42
|-0,1
|23,91
|0,0
|10,78
|-14,1
|ТНК
|24,17
|0,0
|24,69
|0,0
|22,40
|0,0
|11,16
|0,0
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,32
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
05 июля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и рост на дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.20% (4 коп/л) до 20.38 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.13% (3 коп/л) до 21.30 грн/л. В то же время, цена на дизельное топливо евро в мелком опте выросла на 0.25% (4 коп/л) до 17.74 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 28 июня по 05 июля 2017 г. увеличилась на 7.9%, или 1182.9 грн/т, и находится на уровне 16216.02 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 1.2%, или 196.8 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.38
|-0.20
|0.34
|-2.61
|Бензин А-95 евро
|21.30
|-0.13
|0.28
|-2.93
|Дизельное топливо евро
|17.74
|0.25
|2.78
|-3.66
Средняя мелкооптовая цена ДТ Евро:
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