Сжиженный газ в рознице 5 июля дешевел, в мелком опте растут цены на ДТ

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 05 июля 2017 г. отмечалось снижение розничных цен на сжиженный газ. Цена на бензины и дизельное топливо на украинских АЗС не изменились и составили: бензина А-92 евро - 23.63 грн/л, бензина А-95 евро - 24.85 грн/л, дизельного топлива евро - 22.44 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 05 июля 2017 г. подешевел на 0.29% (3.0 коп/л) до 10.62 грн/л. Как сообщает Теминал, доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.7%.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.63 20.00 0.00 -0.00 Бензин А-95 евро 24.85 21.50 0.00 -0.02 Дизельное топливо Евро 22.44 19.10 0.00 -0.06 Сжиженный газ 10.62 9.29 -0.29 -1.37

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 05.07.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 24,47 0,0 25,48 0,0 22,84 0,0 10,60 0,0 ANP 22,95 0,0 23,45 0,0 21,50 0,0 10,46 -0,6 SHELL 25,10 0,0 26,12 0,0 23,60 -1,3 10,80 -9,5 WOG 25,49 0,0 26,49 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,00 0,0 23,50 0,0 21,50 0,0 10,51 -1,8 Кло 23,39 0,0 24,09 0,0 21,79 0,0 10,89 0,0 ОККО 25,43 -0,1 26,42 -0,1 23,91 0,0 10,78 -14,1 ТНК 24,17 0,0 24,69 0,0 22,40 0,0 11,16 0,0 Укрнафта 23,00 0,0 23,50 0,0 21,50 0,0 10,32 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

05 июля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и рост на дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.20% (4 коп/л) до 20.38 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.13% (3 коп/л) до 21.30 грн/л. В то же время, цена на дизельное топливо евро в мелком опте выросла на 0.25% (4 коп/л) до 17.74 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 28 июня по 05 июля 2017 г. увеличилась на 7.9%, или 1182.9 грн/т, и находится на уровне 16216.02 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 1.2%, или 196.8 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 20.38 -0.20 0.34 -2.61 Бензин А-95 евро 21.30 -0.13 0.28 -2.93 Дизельное топливо евро 17.74 0.25 2.78 -3.66

Средняя мелкооптовая цена ДТ Евро: