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Стоимость нефти снижается 4 июля на фоне геополитической напряженности
08:31 05.07.2017 |
Мировые цены на нефть опускаются в среду утром на фоне геополитической напряженности вокруг Северной Кореи; инвесторы также ожидают данных по запасам нефти за неделю в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.00 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12% - до 49,55 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,19% - до 46,98 доллара за баррель.
Рост геополитической напряженности в связи с запуском ракеты КНДР снижает спрос на рисковые активы, к которым относится нефть. КНДР во вторник испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. В Пхеньяне пуск ракеты был объявлен успешным.
Пуск ракеты был осуществлен в окрестностях уезда Панхён провинции Пхёнан-Пукто на северо-западе КНДР у ее границ с Китаем в восточном направлении. Правительства Японии и Южной Кореи осудили новое ракетное испытание КНДР, расценив его как нарушение резолюций СБ ООН. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Южная Корея и Япония не будут дальше мириться с испытаниями Пхеньяна, а Китай предпримет жесткие меры.
Участники рынка также ожидают статистики по запасам нефти в США, которая будет опубликована в четверг. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 0,56%, или на 2,833 миллиона баррелей, до 506,367 миллиона баррелей. Как сообщало минэнерго страны на минувшей неделе, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 июня, выросли на 0,1 миллиона баррелей, или на менее чем 0,1% - до 509,2 миллиона баррелей.
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