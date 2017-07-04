Финансовые новости
- |
- 04.07.17
- |
- 23:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цен на бензины А-92 евро и А-95 евро в мелком опте 4 июля незначительно снизились
20:14 04.07.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 04 июля 2017 г. отмечалось незначительное падение розничных цен на дизельное топливо Евро и сжиженный газ. Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.63 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 24.85 грн/л.
Дизельное топливо евро немного подешевело на 1 коп/л до 22.44 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 04 июля 2017 г. подешевел на 0.14% (1.0 коп/л) до 10.65 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.8%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.63
|20.00
|-0.00
|-0.01
|Бензин А-95 евро
|24.85
|21.50
|-0.00
|-0.02
|Дизельное топливо Евро
|22.44
|19.10
|-0.02
|-0.07
|Сжиженный газ
|10.65
|9.29
|-0.14
|-1.08
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 03.07.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,47
|0,0
|25,48
|0,0
|22,84
|0,0
|10,65
|-7,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,50
|0,0
|10,47
|0,0
|SHELL
|25,10
|0,0
|26,12
|0,0
|23,61
|0,0
|10,89
|0,0
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,53
|0,0
|Кло
|23,39
|0,0
|24,09
|0,0
|21,79
|0,0
|10,89
|-10,0
|ОККО
|25,43
|0,0
|26,42
|0,0
|23,91
|0,0
|10,92
|-4,2
|ТНК
|24,17
|0,0
|24,69
|0,0
|22,40
|0,0
|11,16
|-25,7
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,32
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
04 июля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше - на 1 коп/л до 20.42 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.11% (2 коп/л) до 21.33 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.86% (15 коп/л) до 17.70 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 27 июня по 04 июля 2017 г. увеличилась на 5.9%, или 885.3 грн/т, и находится на уровне 15918.5 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 3.0%, или 491.1 грн/т.
Средняя мелкооптовая цена ДТ Евро:
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин снял ограничения, сдерживающие расчеты по мобильному телефону
|Представление на Довгого содержит существенные недостатки, будет направлено спикеру Рады - решение регламентного комитета
|Кабмин намерен оставить в госсобственности 15 особо важных предприятий
|Кабмин предлагает в 2 раза сократить срок подготовки предприятия к приватизации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цен на бензины А-92 евро и А-95 евро в мелком опте 4 июля незначительно снизились
|МВФ отложил выделение пятого транша Украине - Bloomberg
|Стоимость всех украинских госактивов составляет 1,6 триллионов гривень - Минэкономразвития
|Цены на нефтяные фьючерсы 4 июля выросли в условиях праздничных торгов
|Экспорт украинской молочной продукции в Китай вырос на 1000%
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-мае возрос на 29,7%
|Железнодорожные и автомобильные партии дизтоплива 4 июля продолжили рост
Это интересно
|Хотите, чтобы ваша новая должность называлась "ниндзя времени"?
|В новой Audi A8 появится массаж ног
|Отныне тесты для получения удостоверения водителя в Украине будут сдавать по новым экзаменационным вопросам
|LG будет поставлять системы кругового обзора для премиальных немецких автомобилей
|iPhone 8 показали на видео со всех сторон
|Эксперты: вирусу Petya ваши деньги были не нужны
|Спутниковые войны: кому достанется небо над Европой?