Цен на бензины А-92 евро и А-95 евро в мелком опте 4 июля незначительно снизились

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 04 июля 2017 г. отмечалось незначительное падение розничных цен на дизельное топливо Евро и сжиженный газ. Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.63 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 24.85 грн/л.

Дизельное топливо евро немного подешевело на 1 коп/л до 22.44 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 04 июля 2017 г. подешевел на 0.14% (1.0 коп/л) до 10.65 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.8%.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.63 20.00 -0.00 -0.01 Бензин А-95 евро 24.85 21.50 -0.00 -0.02 Дизельное топливо Евро 22.44 19.10 -0.02 -0.07 Сжиженный газ 10.65 9.29 -0.14 -1.08

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 03.07.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 24,47 0,0 25,48 0,0 22,84 0,0 10,65 -7,0 ANP 22,95 0,0 23,45 0,0 21,50 0,0 10,47 0,0 SHELL 25,10 0,0 26,12 0,0 23,61 0,0 10,89 0,0 WOG 25,49 0,0 26,49 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,00 0,0 23,50 0,0 21,50 0,0 10,53 0,0 Кло 23,39 0,0 24,09 0,0 21,79 0,0 10,89 -10,0 ОККО 25,43 0,0 26,42 0,0 23,91 0,0 10,92 -4,2 ТНК 24,17 0,0 24,69 0,0 22,40 0,0 11,16 -25,7 Укрнафта 23,00 0,0 23,50 0,0 21,50 0,0 10,32 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

04 июля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше - на 1 коп/л до 20.42 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.11% (2 коп/л) до 21.33 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.86% (15 коп/л) до 17.70 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 27 июня по 04 июля 2017 г. увеличилась на 5.9%, или 885.3 грн/т, и находится на уровне 15918.5 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 3.0%, или 491.1 грн/т.

Средняя мелкооптовая цена ДТ Евро:



