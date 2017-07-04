Железнодорожные и автомобильные партии дизтоплива 4 июля продолжили рост

Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

По данным аналитиков на рынок оказывает влияние рост котировок, который продолжился накануне. Средняя стоимость ДТ в портах за 10 котировальных дней выросла на $35/т и достигла $449/т. Отметим, что среднеиюньская котировка составила $419/т.

Во вторник рынок продолжил восстанавливаться после глобальной хакерской атаки. На рынке было 14 предложений ДТ против 12 накануне. В то же время в июне в среднем было по 22-25 предложений ресурса.

Средняя стоимость дизтоплива в крупном опте выросла на 180 грн/т, до 21 010 грн/т, что на 870 грн/т выше, нежели неделей ранее. Стоимость ДТ впервые с 12 июня преодолела отметку в 21 000 грн/т.

Сегодня трубопроводный ресурс на ст. Новоград-Волынский подорожал на 150-300 грн/т., до 20 900-21 200 грн/т. Всего с российским ДТ на рынок вышли семь компаний: «Е.Коннект», «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», Альянс Энерго Трейд», «Параллель», «Белойл Систем» и «Терминал Ойл».

ЗНГК, «Сокар», «Альянс Ойл Трейдинг» и «ЗапорожОилГрупп» торгуют белорусским продуктом по 20 800-21 000 грн/т. С литовским ресурсом по 21 400 грн/т (+200 грн/т) в Киеве вышел «Гранд Петрол». «Укртатнафта» продавала кременчугский ДТ в Полтавской области по 20 250 грн/т.

Автомобильные партии ДТ также подорожали. Его средняя стоимость выросла еще на 10 коп./л, до 17,70 грн/л. Таким образом за неделю рост составил 40 коп./л.

«Анвитрейд», «Темиртранс-Захид», «Бизнес Солюшнс» и «Е.Коннект» торгуют трубопроводным ресурсом по 17,95-17,70 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - держат цену ниже, 16,30-16,40 грн/л. «Оранж Ойл» торгует в южных портах по 17,70 грн/л.