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Оптовые цены СУГ взлетели почти на 1 000 грн/т
16:16 04.07.2017 |
Автомобильные партии сжиженного газа за два дня подорожали на 910 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
4 июля средние оптовые цены на СПБТ выросли на 800 грн/т, до 15 950 грн/т. При этом отгрузки по FCA перевалили через 16 000 грн/т.
Минимальные цены на уровне 15 400-15 500 грн/т удерживают компании «Газтрон-Украина», «СП Газ», «УПК Коммерц» на ГНС северной и центральной части страны. По словам операторов, реальные сделки во вторник в столичном регионе проходили по 15 200-15 300 грн/т.
Максимальные цены у трейдеров в западном и южном регионах. «Надежда», «СП Газ» и др. установили стоимость газа выше 16 400 грн/т. Как отмечают участники местного рынка, эти цены станут актуальными для региона уже в ближайшие дни.
Также цена выросла на аукционах малых производителей. В пятницу Regal Petroleum отторговался по 13 860 грн/т, а понедельник СПБТ Geo Alliance взлетел до 15 140 грн/т.
Рост цен в опте произошел при стабильном уровне котировок. DAF Brest поднялся всего на 2-3 доллара, DAF Ukraine держится на уровне $303-317/т.
По словам украинских трейдеров, на рынке с июля существенно сократились запасы СУГ. «Остатки на ГНС значительно ниже июньских. Последний спот Речицы прошел еще две недели назад», - рассказала глава департамента закупок «УПК Коммерц» Татьяна Гончаренко.
Операторы также отмечают, что вследствие атаки вируса Petya произошел сбой в отгрузках импортера российского ресурса «Глуско Украина».
«В регионах есть ожидания недостачи газа. Ближайший аукцион УГД только через неделю, а отгрузки из Беларуси и РФ идут нестабильно. Произошла традиционная для Украины ситуация: необоснованно стремительный обвал цен вынудил рынок распродавать свои дорогие запасы. В итоге ресурса стало не хватать», - резюмировал один из операторов ГНС на юге.
Напомним, что с 1 мая СУГ российского производства может поставлять в Украину только компания «Роснефть». При этом объемы поставок составляют всего 30-40 тыс. т в месяц. В мае и июне украинский рынок работал на больших запасах, которые поддерживались резко возросшими поставками газа из Беларуси.
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