Цены на нефтяные фьючерсы 4 июля выросли в условиях праздничных торгов

Во вторник цены на нефть выросли в условиях небольшого объема торгов в связи с Днем независимости в США. Инвесторы ждут новых данных по нефтедобыче в США.

Фьючерсы на нефть Brent на ICE торговались с повышением на 0,24%, по 49,81 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI недавно на NYMEX прибавили в цене 0,38%, до 47,26 доллара за баррель.

Фьючерсы на бензин между тем выросли на 0,23%, до 1,54 доллара за галлон.

Цены на нефть демонстрируют рост уже восьмую сессию подряд после перехода на территорию медвежьего рынка в прошлом месяце. Участники рынка оценивают данные, свидетельствующие о вероятном начале замедления добычи в США.

"Сегодня будет наименее интересный день недели. Торги будут спокойными", - сказал Пол Хорснелл из Standard Chartered. По его мнению, рынок оценивает, были ли фьючерсы на нефть перепроданными на опасениях относительно роста добычи в США.

"Участники рынка задаются вопросом: не слишком ли низкие уровни нефтяные цены проверили на прочность в последний месяц", - отметил Хорснелл.

Согласно представленным недавно данным, нефтедобыча, буровая активность и рост запасов в США немного замедлились, однако отчасти это могло быть обусловлено штормом.

По данным Baker Hughes Inc, на прошедшей неделе число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на 2 единицы. Это первое сокращение примерно на 5 месяцев.

Позитивные данные укрепили надежды на то, что падение цен на нефть в первом полугодии 2017 года заставило некоторые нефтедобывающие компании в США отложить планы по расширению.

Однако инвесторы будут ждать дальнейших показателей, чтобы определить возможное появление тренда.

Отчет Управления энергетической информации США о запасах нефти и нефтепродуктов, который на этой неделе будет опубликован в четверг вместо среды из-за праздничного дня, привлечет повышенное внимание инвесторов, которые стараются понять, приемлемы ли для американских нефтяных компаний цены в районе 42 долларов за баррель, сказал аналитик OptionsXpress Бен Ле Брюн.

Данные по нефтедобыче ОПЕК будут опубликованы 12 июля.

Сокращение добычи, которое осуществляется картелем и Россией, пока что не оказало значительного влияния на мировые запасы нефти, что активизировало падение цен в этом году. Однако некоторые утверждают, что эффект сокращений добычи станет заметен лишь через какое-то время ввиду значительного уровня избыточных запасов.

По словам некоторых аналитков, рост нефтедобычи в Ливии и Нигерии вскоре остановится, так как производственные мощности этих стран достигнут своих максимумов.

Так, в BMI Research полагают, что отсутствие нового стабильного финансирования, наряду с непредсказуемым политическим климатом, должно предотвратить ускорение роста нефтедобычи.