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03 июля отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
18:48 03.07.2017 |
Бензин А-92 евро немного подешевел на и составляет 23.63 грн/л, бензин А-95 евро отстался в прежней цене 24.85 грн/л. Дизельное топливо евро в рознице немного подешевело на 0.1% (1 коп/л) до 22.45 грн/л. Сжиженный газ в рознице продолжил дешеветь.
Как сообщает Терминал, розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 1.22% (13.0 коп/л) до 10.66 грн/л.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.63
|20.00
|-0.00
|-0.02
|Бензин А-95 евро
|24.85
|21.50
|-0.00
|-0.02
|Дизельное топливо Евро
|22.45
|19.10
|0.00
|-0.06
|Сжиженный газ
|10.66
|9.29
|-0.33
|-1.22
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 03.07.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,47
|0,0
|25,48
|0,0
|22,84
|0,0
|10,65
|-7,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,50
|0,0
|10,47
|0,0
|SHELL
|25,10
|0,0
|26,12
|0,0
|23,61
|0,0
|10,89
|0,0
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,53
|0,0
|Кло
|23,39
|0,0
|24,09
|0,0
|21,79
|0,0
|10,89
|-10,0
|ОККО
|25,43
|0,0
|26,42
|0,0
|23,91
|0,0
|10,92
|-4,2
|ТНК
|24,17
|0,0
|24,69
|0,0
|22,40
|0,0
|11,16
|-25,7
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,32
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 26 июня по 03 июля 2017 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 0.23% (5 коп/л) до 20.45 грн/л, а бензин А-95 подорожал на 0.39% (8 коп/л) до 21.37 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 1.2% (20.0 коп/л) до 17.55 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная цена сжиженного газа на АГЗС/АГЗП c 26 июня по 03 июля 2017 г. стала меньше на 1.2%, или 13 коп/л, и находилась на уровне 10.66 грн/л. За 30 дней цена этого вида топлива стала меньше на 6.2%, или 70 коп/л. Цена сжиженного газа в рознице составляла 42.9% от цены бензина А-95 евро.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|20.45
|19.50
|0.22
|0.23
|Бензин А-95 евро, грн/л
|21.37
|20.20
|0.28
|0.39
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|17.55
|16.80
|0.57
|1.16
|Сжиженный газ, грн/т
|15108.89
|13304.00
|0.50
|0.50
Средняя мелкооптовая цена на ДТ:
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