03 июля отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

Бензин А-92 евро немного подешевел на и составляет 23.63 грн/л, бензин А-95 евро отстался в прежней цене 24.85 грн/л. Дизельное топливо евро в рознице немного подешевело на 0.1% (1 коп/л) до 22.45 грн/л. Сжиженный газ в рознице продолжил дешеветь.

Как сообщает Терминал, розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 1.22% (13.0 коп/л) до 10.66 грн/л.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.63 20.00 -0.00 -0.02 Бензин А-95 евро 24.85 21.50 -0.00 -0.02 Дизельное топливо Евро 22.45 19.10 0.00 -0.06 Сжиженный газ 10.66 9.29 -0.33 -1.22

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 03.07.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 24,47 0,0 25,48 0,0 22,84 0,0 10,65 -7,0 ANP 22,95 0,0 23,45 0,0 21,50 0,0 10,47 0,0 SHELL 25,10 0,0 26,12 0,0 23,61 0,0 10,89 0,0 WOG 25,49 0,0 26,49 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,00 0,0 23,50 0,0 21,50 0,0 10,53 0,0 Кло 23,39 0,0 24,09 0,0 21,79 0,0 10,89 -10,0 ОККО 25,43 0,0 26,42 0,0 23,91 0,0 10,92 -4,2 ТНК 24,17 0,0 24,69 0,0 22,40 0,0 11,16 -25,7 Укрнафта 23,00 0,0 23,50 0,0 21,50 0,0 10,32 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 26 июня по 03 июля 2017 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 0.23% (5 коп/л) до 20.45 грн/л, а бензин А-95 подорожал на 0.39% (8 коп/л) до 21.37 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 1.2% (20.0 коп/л) до 17.55 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная цена сжиженного газа на АГЗС/АГЗП c 26 июня по 03 июля 2017 г. стала меньше на 1.2%, или 13 коп/л, и находилась на уровне 10.66 грн/л. За 30 дней цена этого вида топлива стала меньше на 6.2%, или 70 коп/л. Цена сжиженного газа в рознице составляла 42.9% от цены бензина А-95 евро.

Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 20.45 19.50 0.22 0.23 Бензин А-95 евро, грн/л 21.37 20.20 0.28 0.39 Дизельное топливо Евро, грн/л 17.55 16.80 0.57 1.16 Сжиженный газ, грн/т 15108.89 13304.00 0.50 0.50

Средняя мелкооптовая цена на ДТ: