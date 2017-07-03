В период с 30 июня по 3 июля стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Основное снижение цен произошло в Киеве. Столичная сеть АЗС KLO опустила стоимость топлив на 10 коп./л, до 10,89 грн/л. «БРСМ-Нафта» отступила на 15 коп./л, до 10,79 грн/л. На столичных станциях AMIC газ подешевел на 20 коп./л, до 10,35 грн/л. Мейджоры держат в Киеве 10,99 грн/л. «Авантаж 7» ранее отступил до 10,25 грн/л. «Барс 2000» на четырех работающих в Киеве АГЗП торгует по 10,50 грн/л. При этом оператор предоставляет прямую скидку в 30 коп./л. В Киевской области «Барс» ведет реализацию по 10,19 грн/л.

Также газ подешевел в других регионах в сетях: «БРСМ», Shell, WOG, «Автотранс», «Надежда» и др.

Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса. Это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. В июне динамика снижения сохраняется.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 3 июля/30 июня 2017 г., грн/л: