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В период с 30 июня по 3 июля стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей
13:02 03.07.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Основное снижение цен произошло в Киеве. Столичная сеть АЗС KLO опустила стоимость топлив на 10 коп./л, до 10,89 грн/л. «БРСМ-Нафта» отступила на 15 коп./л, до 10,79 грн/л. На столичных станциях AMIC газ подешевел на 20 коп./л, до 10,35 грн/л. Мейджоры держат в Киеве 10,99 грн/л. «Авантаж 7» ранее отступил до 10,25 грн/л. «Барс 2000» на четырех работающих в Киеве АГЗП торгует по 10,50 грн/л. При этом оператор предоставляет прямую скидку в 30 коп./л. В Киевской области «Барс» ведет реализацию по 10,19 грн/л.
Также газ подешевел в других регионах в сетях: «БРСМ», Shell, WOG, «Автотранс», «Надежда» и др.
Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса. Это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. В июне динамика снижения сохраняется.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 3 июля/30 июня 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,76
|
-0,08
|
KLO
|
10,89
|
-0,10
|
Mango
|
10,29
|
0,00
|
Marshal
|
11,10
|
0,00
|
Shell
|
11,10
|
-0,01
|
SOCAR
|
11,33
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,38
|
0,00
|
UPG
|
10,10
|
0,00
|
WOG
|
10,95
|
-0,02
|
ZOG
|
9,99
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,25
|
0,00
|
Авиас
|
10,70
|
0,00
|
Автотранс
|
10,68
|
-0,10
|
Барс 2000
|
10,50
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
10,68
|
-0,18
|
Маркет
|
10,69
|
0,00
|
Надежда
|
11,09
|
-0,10
|
Народна
|
10,00
|
0,00
|
ОККО
|
11,09
|
0,00
|
Параллель
|
11,89
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,50
|
0,00
|
Татнефть
|
10,68
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,78
|
0,00
|
Средняя
|
10,85
|
-0,02
|
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