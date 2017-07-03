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Нефть дорожает 3 июля на данных о снижении числа буровых установок в США
08:48 03.07.2017 |
Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на фоне оптимизма инвесторов, вызванного данными из США о первом снижении числа буровых установок с начала года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.22 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% - до 48,88 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,35% - до 46,20 доллара за баррель.
Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 30 июня рабочей недели число буровых установок в США снизилось на 1 штуку, или на 0,1%, до 940 единиц. В годовом выражении число буровых выросло на 509 штук, или в 2,18 раза. Число нефтяных буровых установок уменьшилось на 2 штуки, или на 0,26% - до 756 единиц, газодобывающих - выросло на одну, или на 0,55%, до 184 штук. Снижение числа буровых установок стало первым с января.
Сдерживают рост нефтяных цен опасения относительно роста добычи нефти в Ливии. Ранее сообщалось, что добыча в стране выросла до 1,005 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель является самым высоким с июня 2013 года.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года. Ливия, наряду с Нигерией, не участвует в соглашении.
По данным июньского доклада Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в Ливии в мае достигла максимума с 2014 года, увеличившись с апреля на 190 тысяч баррелей в день, до 740 тысяч баррелей в сутки.
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