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В Украине с 23 июня по 30 июня 2017 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
20:20 30.06.2017 |
Бензин А-92 евро подешевел на 1.0 коп/л до 23.63 грн/л, бензин А-95 евро - также снизился в цене на 1.0 коп/л до 24.85 грн/л,
Дизельное топливо евро, стало дешевле на 0.1% (2.0 коп/л) до 22.45 грн/л.
Как сообщает Терминал, розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 1.32% (14.0 коп/л) до 10.70 грн/л.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.63
|20.00
|0.00
|-0.03
|Бензин А-95 евро
|24.85
|21.50
|-0.00
|-0.03
|Дизельное топливо Евро
|22.45
|19.10
|-0.00
|-0.09
|Сжиженный газ
|10.70
|9.34
|-0.08
|-1.32
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 30.06.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|24,47
|0,0
|25,48
|0,0
|22,84
|0,0
|10,72
|-7,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,50
|0,0
|10,47
|-23,3
|SHELL
|25,10
|0,0
|26,12
|0,0
|23,61
|0,0
|10,89
|-13,4
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|10,0
|10,53
|-15,0
|Кло
|23,39
|0,0
|24,09
|0,0
|21,79
|0,0
|10,99
|0,0
|ОККО
|25,43
|0,0
|26,42
|0,0
|23,91
|0,0
|10,96
|-12,8
|ТНК
|24,17
|0,0
|24,69
|0,0
|22,40
|0,0
|11,42
|-1,1
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,32
|-29,7
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 23 июня по 30 июня 2017 отмечалось незначительное снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 0.46% (10.0 коп/л) до 20.40 грн/л, а бензин А-95 подешевел на 0.1% (1.0 коп/л) до 21.31 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 0.3% (6.0 коп/л) до 17.45 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 23 июня по 30 июня 2017 г. уменьшилась на 0.2%, или 31.6 грн/т, и находится на уровне 14996.23 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 8.8%, или 1454.4 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|20.40
|19.50
|0.11
|-0.46
|Бензин А-95 евро, грн/л
|21.31
|20.20
|0.07
|-0.06
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|17.45
|16.80
|0.80
|-0.33
|Сжиженный газ, грн/т
|14996.23
|13304.00
|-0.21
|-0.21
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92:
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