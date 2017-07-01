В Украине с 23 июня по 30 июня 2017 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

Бензин А-92 евро подешевел на 1.0 коп/л до 23.63 грн/л, бензин А-95 евро - также снизился в цене на 1.0 коп/л до 24.85 грн/л,

Дизельное топливо евро, стало дешевле на 0.1% (2.0 коп/л) до 22.45 грн/л.

Как сообщает Терминал, розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 1.32% (14.0 коп/л) до 10.70 грн/л.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.63 20.00 0.00 -0.03 Бензин А-95 евро 24.85 21.50 -0.00 -0.03 Дизельное топливо Евро 22.45 19.10 -0.00 -0.09 Сжиженный газ 10.70 9.34 -0.08 -1.32

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 30.06.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 24,47 0,0 25,48 0,0 22,84 0,0 10,72 -7,0 ANP 22,95 0,0 23,45 0,0 21,50 0,0 10,47 -23,3 SHELL 25,10 0,0 26,12 0,0 23,61 0,0 10,89 -13,4 WOG 25,49 0,0 26,49 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,00 0,0 23,50 0,0 21,50 10,0 10,53 -15,0 Кло 23,39 0,0 24,09 0,0 21,79 0,0 10,99 0,0 ОККО 25,43 0,0 26,42 0,0 23,91 0,0 10,96 -12,8 ТНК 24,17 0,0 24,69 0,0 22,40 0,0 11,42 -1,1 Укрнафта 23,00 0,0 23,50 0,0 21,50 0,0 10,32 -29,7

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 23 июня по 30 июня 2017 отмечалось незначительное снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 0.46% (10.0 коп/л) до 20.40 грн/л, а бензин А-95 подешевел на 0.1% (1.0 коп/л) до 21.31 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 0.3% (6.0 коп/л) до 17.45 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 23 июня по 30 июня 2017 г. уменьшилась на 0.2%, или 31.6 грн/т, и находится на уровне 14996.23 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 8.8%, или 1454.4 грн/т.

Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 20.40 19.50 0.11 -0.46 Бензин А-95 евро, грн/л 21.31 20.20 0.07 -0.06 Дизельное топливо Евро, грн/л 17.45 16.80 0.80 -0.33 Сжиженный газ, грн/т 14996.23 13304.00 -0.21 -0.21

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92: