Цены на нефть важнее для рейтингов России, чем санкции - S&P

Цены на нефть являются гораздо более весомым фактором для суверенных рейтингов России, чем возможные санкции, заявил в интервью агентству Bloomberg директор направления по суверенным рейтингам S&P Рави Бхатия.

Россия адаптировалась к последствиям предыдущих санкций, и новые ограничения могут оказать лишь незначительное дополнительное давление на экономику страны, отметил эксперт.

При этом проблемы, связанные с нефтяным рынком и санкциями, по-прежнему омрачают прогноз рейтингов РФ, сказал Р.Бхатия. Дополнительным негативным фактором являются слишком низкие темпы восстановления экономики.

По его мнению, успех усилий министерства экономического развития РФ по поддержке экономического роста посредством ограниченных реформ и улучшения существующей системы вызывает вопросы, потому что страна по-прежнему должна решить долгосрочные проблемы, связанные с рабочей силой и производительностью труда.

Вместе с тем Р.Бхатия положительно оценил меры бюджетной политики, которые привели к снижению инфляции в России до 4%.

