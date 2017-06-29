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Цены на светлые нефтепродукты в мелком опте 29 июня выросли, а рознице отмечается снижение на ДТ и СУГ
18:03 29.06.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 29 июня 2017 г. отмечалось падение розничных цен на ДТ и СУГ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.63 грн/л, бензина А-95 евро - осталась прежней и составляет 24.85 грн/л.
Дизельное топливо евро подешевело на 1.0 коп/л. до 22.45 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 29 июня 2017 г. подешевел на 0.53% (6.0 коп/л) до 10.71 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.1%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.63
|20.00
|-0.00
|-0.08
|Бензин А-95 евро
|24.85
|21.50
|-0.01
|-0.05
|Дизельное топливо Евро
|22.45
|19.10
|-0.05
|-0.09
|Сжиженный газ
|10.71
|9.35
|-0.53
|-1.52
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 29.06.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,47
|0,0
|25,48
|0,0
|22,84
|0,0
|10,72
|-2,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,50
|0,0
|10,48
|-5,7
|SHELL
|25,10
|00
|26,12
|0,0
|23,61
|0,0
|10,89
|-5,0
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,53
|-1,2
|Кло
|23,39
|0,0
|24,09
|0,0
|21,79
|0,0
|10,99
|0,0
|ОККО
|25,43
|0,0
|26,42
|0,0
|23,91
|0,0
|10,96
|0,0
|ТНК
|24,17
|0,0
|24,69
|0,0
|22,40
|0,0
|11,42
|0,0
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,33
|-12,2
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
29 июня 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро увеличилась на 0.36% (7 коп/л) до 20.38 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.26% (5 коп/л) до 21.29 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросло в цене на 0.30% (5 коп/л) до 17.31 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 22 июня по 29 июня 2017 г. уменьшилась на 3.6%, или 560.6 грн/т, и находится на уровне 14996.23 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 11.1%, или 1881.5 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.38
|0.36
|-0.79
|-3.13
|Бензин А-95 евро
|21.29
|0.26
|-0.37
|-3.50
|Дизельное топливо евро
|17.31
|0.30
|-0.93
|-6.50
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95
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