Цены на светлые нефтепродукты в мелком опте 29 июня выросли, а рознице отмечается снижение на ДТ и СУГ

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 29 июня 2017 г. отмечалось падение розничных цен на ДТ и СУГ.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.63 грн/л, бензина А-95 евро - осталась прежней и составляет 24.85 грн/л.

Дизельное топливо евро подешевело на 1.0 коп/л. до 22.45 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 29 июня 2017 г. подешевел на 0.53% (6.0 коп/л) до 10.71 грн/л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.1%.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:





Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.63 20.00 -0.00 -0.08 Бензин А-95 евро 24.85 21.50 -0.01 -0.05 Дизельное топливо Евро 22.45 19.10 -0.05 -0.09 Сжиженный газ 10.71 9.35 -0.53 -1.52

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 29.06.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 24,47 0,0 25,48 0,0 22,84 0,0 10,72 -2,0 ANP 22,95 0,0 23,45 0,0 21,50 0,0 10,48 -5,7 SHELL 25,10 00 26,12 0,0 23,61 0,0 10,89 -5,0 WOG 25,49 0,0 26,49 0,0 23,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,00 0,0 23,50 0,0 21,50 0,0 10,53 -1,2 Кло 23,39 0,0 24,09 0,0 21,79 0,0 10,99 0,0 ОККО 25,43 0,0 26,42 0,0 23,91 0,0 10,96 0,0 ТНК 24,17 0,0 24,69 0,0 22,40 0,0 11,42 0,0 Укрнафта 23,00 0,0 23,50 0,0 21,50 0,0 10,33 -12,2

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

29 июня 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро увеличилась на 0.36% (7 коп/л) до 20.38 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.26% (5 коп/л) до 21.29 грн/л.

В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросло в цене на 0.30% (5 коп/л) до 17.31 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 22 июня по 29 июня 2017 г. уменьшилась на 3.6%, или 560.6 грн/т, и находится на уровне 14996.23 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 11.1%, или 1881.5 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 20.38 0.36 -0.79 -3.13 Бензин А-95 евро 21.29 0.26 -0.37 -3.50 Дизельное топливо евро 17.31 0.30 -0.93 -6.50

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95

