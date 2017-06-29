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Информация об агентстве
29 июня стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей
13:05 29.06.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Крупнейшие сети снизили цены в большинстве регионов на 10-30 коп./л. Среди них: WOG, OKKO, UPG, SOCAR, «Род-Ник» и др.
В Киеве все мейджоры опустились ниже 11 грн/л. Цены также снизили операторы АГЗП. «Авантаж 7» оступила на 20 коп./л, - до 10,25 грн/л. «Барс 2000» на четырех работающих в Киеве АГЗП торгует автогазом по 10,50 грн/л, снизив цену сразу на 40 коп./л. При этом оператор предоставляет прямую скидку в 30 коп./л. В Киевской области «Барс» ведет реализацию по 10,19 грн/л.
Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. В июне динамика снижения сохраняется.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 22/21 июня 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,84
|
0,00
|
KLO
|
10,99
|
0,00
|
Mango
|
10,30
|
0,00
|
Marshal
|
11,10
|
0,00
|
Shell
|
11,15
|
0,00
|
SOCAR
|
11,33
|
-0,04
|
SUN OIL
|
10,38
|
0,00
|
UPG
|
10,10
|
-0,30
|
WOG
|
10,96
|
-0,10
|
ZOG
|
9,99
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,25
|
-0,20
|
Авиас
|
10,70
|
0,00
|
Автотехсервис
|
10,40
|
-0,60
|
Автотранс
|
10,78
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,50
|
-0,40
|
БРСМ-Нафта
|
10,86
|
0,00
|
Надежда
|
11,19
|
-0,10
|
Нефтек
|
10,80
|
-0,30
|
ОККО
|
11,09
|
-0,01
|
Параллель
|
11,89
|
0,00
|
Родд-Ник
|
10,50
|
-0,20
|
Татнефть
|
10,68
|
-0,18
|
Укрнафта
|
10,78
|
0,00
|
Фактор
|
9,90
|
-0,30
|
Средняя
|
10,87
|
-0,03
|
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