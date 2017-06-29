29 июня стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Крупнейшие сети снизили цены в большинстве регионов на 10-30 коп./л. Среди них: WOG, OKKO, UPG, SOCAR, «Род-Ник» и др.

В Киеве все мейджоры опустились ниже 11 грн/л. Цены также снизили операторы АГЗП. «Авантаж 7» оступила на 20 коп./л, - до 10,25 грн/л. «Барс 2000» на четырех работающих в Киеве АГЗП торгует автогазом по 10,50 грн/л, снизив цену сразу на 40 коп./л. При этом оператор предоставляет прямую скидку в 30 коп./л. В Киевской области «Барс» ведет реализацию по 10,19 грн/л.

Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. В июне динамика снижения сохраняется.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 22/21 июня 2017 г., грн/л: