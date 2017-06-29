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Нефть дорожает 29 июня на фоне снижения добычи в США
08:17 29.06.2017 |
Мировые цены на нефть растут в четверг утром на опубликованных в среду данных статистики от Минэнерго США о снижении добычи "черного золота" в стране; нефть марки WTI ранее в ходе торгов впервые с 19 июня поднималась выше психологической отметки в 45 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.01 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,38% - до 47,72 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,54% - до 44,98 доллара за баррель.
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 23 июня, по данным Минэнерго страны, уменьшилась на 1,07%, или на 100 тысяч баррелей в сутки, до 9,250 миллиона баррелей в сутки. При этом запасы бензина уменьшились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,37% - до 241 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,583 миллиона баррелей.
По словам аналитика OCBC Bank Барнабаса Гана (Barnabas Gan), мнение которого приводит газета The Wall Street Journal, низкие цены на нефть наконец привели к снижению добычи в США. "Мы считаем, что добыча должна упасть еще сильнее в течение этого года", - цитирует издание Гана.
При этом коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) выросли на 0,1 миллиона баррелей, или на менее чем 0,1% - до 509,2 миллиона баррелей. Эксперты, полагали, что запасы снизились на 2,585 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 506,515 миллиона баррелей.
"Окно возможностей снижения запасов нефти летом закрывается, участники рынка уже беспокоятся о грядущем сезоне техобслуживания на нефтеперерабатывающих заводах", - приводит газета мнение неназванных аналитиков Energy Aspects.
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