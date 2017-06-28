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В мелком опте 27 июня заметно подешевели светлые нефтепродукты, в рознице снизились цены на СУГ
18:59 27.06.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 27 июня 2017 г. снижение розничных цен на светлые нефтепродукты было менее заметным, чем на сжиженный газ. Тогда как в мелком опте заметно подешевели светлые нефтопродукты.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.63 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 24.85 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 22.46 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 27 июня 2017 г. подешевел на 0.28% (3.0 коп/л) до 10.76 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.3%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.63
|20.00
|-0.01
|-0.21
|Бензин А-95 евро
|24.85
|21.50
|-0.00
|-0.19
|Дизельное топливо Евро
|22.46
|19.10
|-0.01
|-0.23
|Сжиженный газ
|10.76
|9.35
|-0.28
|-2.04
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 27.06.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,47
|0,0
|25,48
|0,0
|22,84
|0,0
|10,74
|-2,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,50
|0,0
|10,54
|0,0
|SHELL
|25,10
|0,0
|26,12
|0,0
|23,61
|0,0
|10,94
|0,0
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,54
|0,0
|Кло
|23,39
|0,0
|24,09
|0,0
|21,79
|0,0
|10,99
|0,0
|ОККО
|25,43
|0,0
|26,42
|0,0
|23,91
|0,0
|10,96
|-12,8
|ТНК
|24,17
|0,0
|24,69
|0,0
|22,40
|0,0
|11,42
|-1,1
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,45
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
27 июня 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.46% (9 коп/л) до 20.30 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.22% (5 коп/л) до 21.24 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.52% (9 коп/л) до 17.25 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 20 июня по 27 июня 2017 г. уменьшилась на 3.5%, или 547.2 грн/т, и находится на уровне 15033.16 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 11.6%, или 1969.9 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.30
|-0.46
|-1.50
|-3.63
|Бензин А-95 евро
|21.24
|-0.22
|-0.98
|-3.81
|Дизельное топливо евро
|17.25
|-0.52
|-2.06
|-7.06
Средняя мелкооптовая цена ДТ Евро:
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