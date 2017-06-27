Стоимость автогаза 27 июня снизилась в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на 2 коп./л подешевел автогаз в сети AMIC. Столичная сеть «Катрал» снизил цену СУГ на 10 коп./л, - до 11,27 грн/л, на столько же ресурс подешевел в сети «Автотранс» (10,78 грн/л).

Кроме того, на 2-3 коп./л, цену снизили АЗС Mango и SUN OIL.

Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, что привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. В июне динамика снижения сохраняется.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 27/26 июня 2017 г., грн/л: