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Стоимость автогаза 27 июня снизилась в ряде крупных сетей
14:19 27.06.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на 2 коп./л подешевел автогаз в сети AMIC. Столичная сеть «Катрал» снизил цену СУГ на 10 коп./л, - до 11,27 грн/л, на столько же ресурс подешевел в сети «Автотранс» (10,78 грн/л).
Кроме того, на 2-3 коп./л, цену снизили АЗС Mango и SUN OIL.
Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, что привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. В июне динамика снижения сохраняется.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 27/26 июня 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм
|
AMIC
|
10,84
|
-0,02
|
Shell
|
11,15
|
0,00
|
SOCAR
|
11,37
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,38
|
-0,03
|
UPG
|
10,40
|
0,00
|
WOG
|
11,06
|
0,00
|
Автотранс
|
10,78
|
-0,10
|
Параллель
|
11,89
|
0,00
|
Авиас
|
10,70
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
10,86
|
0,00
|
KLO
|
10,99
|
0,00
|
Marshal
|
11,10
|
0,00
|
Катрал
|
11,27
|
-0,10
|
Надежда
|
11,29
|
0,00
|
Народна
|
10,00
|
0,00
|
ОККО
|
11,10
|
0,00
|
Маркет
|
10,69
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
10,86
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,78
|
0,00
|
ZOG
|
9,99
|
0,00
|
Mango
|
10,30
|
-0,02
|
Род-Ник
|
10,70
|
0,00
|
Авантаж
|
10,88
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,90
|
0,00
|
Средняя
|
10,90
|
0,00
|
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