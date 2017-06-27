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Нефть дорожает 27 июня в ожидании данных по запасам в США
08:55 27.06.2017 |
Мировые цены на нефть растут во вторник утром на ожиданиях инвесторами данных Минэнерго США и Американского института нефти (API) о запасах "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.36 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28% - до 46,17 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,23% - до 43,48 доллара за баррель.
Инвесторы ожидают данных API о запасах нефти в США, которые будут опубликованы позднее во вторник. Трейдеры также ожидают статистики от Минэнерго США по запасам "черного золота" в стране. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагают, что запасы сократились на 2,298 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 506,802 миллиона баррелей. По итогам недели, завершившейся 16 июня, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) уменьшились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 509,1 миллиона баррелей. При этом эксперты ожидали снижения на 2,106 миллиона баррелей, или на 0,41% - до 509,394 миллиона баррелей.
Ранее на прошлой неделе мировые цены на нефть падали на фоне опасений инвесторов по поводу глобального переизбытка сырья на рынке. Сейчас нефтяные цены начали восстановление после спада в течение последних пяти недель, отмечает агентство.
"(Цены на нефть - ред.) сильно упали, поскольку новости были плохие для рынка", - приводит агентство комментарий главного рыночного аналитика CMC Markets Рика Спунера (Ric Spooner). Теперь аналитик ожидает "хороших шансов на хорошие новости".
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