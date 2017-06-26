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Информация об агентстве
Цены на дизельное топливо 26 июня снизились в крупных сетях АЗС
15:58 26.06.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
На 20 коп/л ДТ подешевело на АЗС UPG, «Народна» и «Укргаздобыча». На 4 коп/л, до 20,49 грн/л, стоимость дизельного топлива снизилась в сети «БРСМ-Нафта».
В то же время сеть «Фактор» снизила стоимость ресурса на 40 коп/л, до 19,10 грн/л.
С начала мая оптовая стоимость ДТ активно снижается вслед за падением котировок и укреплением курса гривны. Его стоимость опустилась до 20 140 грн/л, что является минимальной ценой со средины декабря 2016 г., когда действовали меньшие акцизы.
Динамика розничных цен ДТ в сетях АЗС 26/23 июня 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
24,39
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
26,41
|
0,00
|
22,81
|
0,00
|
Shell
|
25,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
28,46
|
0,00
|
23,47
|
0,00
|
SOCAR
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,70
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
20,90
|
0,00
|
UPG
|
23,40
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
26,75
|
0,00
|
20,97
|
-0,20
|
WOG
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Автотранс
|
23,18
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
Параллель
|
25,32
|
0,00
|
26,32
|
0,00
|
27,12
|
0,00
|
23,82
|
0,00
|
Авиас
|
22,95
|
0,00
|
23,45
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,80
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
24,02
|
0,00
|
20,49
|
-0,04
|
KLO
|
23,39
|
0,00
|
24,09
|
0,00
|
26,29
|
0,00
|
21,79
|
0,00
|
Marshal
|
22,18
|
0,00
|
22,90
|
0,00
|
X
|
X
|
20,88
|
0,00
|
Фактор
|
22,75
|
0,00
|
23,20
|
0,00
|
X
|
X
|
19,10
|
-0,40
|
Надежда
|
23,19
|
0,00
|
24,18
|
0,00
|
24,69
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
Народна
|
22,99
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
21,09
|
-0,20
|
ОККО
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
22,59
|
0,00
|
23,19
|
0,00
|
X
|
X
|
20,49
|
-0,20
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
23,10
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
25,08
|
0,00
|
21,90
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,00
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
ZOG
|
23,00
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
Mango
|
23,47
|
0,00
|
24,91
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
22,11
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
23,86
|
0,00
|
24,59
|
0,00
|
25,68
|
0,00
|
22,33
|
-0,01
|
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