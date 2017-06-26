Цены на дизельное топливо 26 июня снизились в крупных сетях АЗС

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

На 20 коп/л ДТ подешевело на АЗС UPG, «Народна» и «Укргаздобыча». На 4 коп/л, до 20,49 грн/л, стоимость дизельного топлива снизилась в сети «БРСМ-Нафта».

В то же время сеть «Фактор» снизила стоимость ресурса на 40 коп/л, до 19,10 грн/л.

С начала мая оптовая стоимость ДТ активно снижается вслед за падением котировок и укреплением курса гривны. Его стоимость опустилась до 20 140 грн/л, что является минимальной ценой со средины декабря 2016 г., когда действовали меньшие акцизы.

Динамика розничных цен ДТ в сетях АЗС 26/23 июня 2017 г., грн/л: