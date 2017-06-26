Стоимость автогаза 26 июня снизилась в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на 3-10 коп./л СУГ подешевел в таких сетях как Mango, SUN OIL, и Род-Ник. На 20 коп./л и 21 коп./л, до 10,29 грн/л и 9,99 грн/л соответственно, автогаз подешевел в государственной «Укргаздобыче» и запорожской сети ZOG.

Сеть группы «Приват» опустила цены на 10-20 коп./л в ряде регионов.

Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. В июне динамика снижения сохраняется.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 26/23 июня 2017 г., грн/л: