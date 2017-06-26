Цены на нефть растут из-за спекуляций на рынке на прошлой неделе

Цены на нефть растут днем, поскольку спекулянты воспользовались снижением цен на прошлой неделе, однако, темпы роста цен замедлились по сравнению с утренними торгами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.03 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,04%, до 45,77 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,26% - до 43,12 доллара за баррель.

Удорожание нефти связано с биржевыми спекулянтами, которые воспользовались падением мировых нефтяных цен на прошлой неделе на фоне опасений инвесторов по поводу глобального переизбытка сырья на рынке, пишет газета The Wall Street Journal. На прошлой неделе глава "Лукойла"LKOH +0,67% Вагит Алекперов отмечал, что присутствие спекулянтов на рынке привело к снижению цен на нефть. Он также высказывал опасения по поводу того, что вследствие этого в будущем может наблюдаться резкий рост цен на нефть.

Кроме того, поддержку нефтяным ценам оказал тропический шторм Синди, который привел к закрытию нескольких буровых установок и нефтяных платформ в Мексиканском заливе, отмечает издание.

В то же время сдерживают удорожание нефти данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о количестве буровых установок в США. По итогам завершившейся 23 июня рабочей недели число буровых установок в стране выросло на 8 штук, или на 0,85%, до 941 единицы. В годовом выражении число буровых выросло на 520 штук, или более чем в 2,23 раза.

Инвесторы также отыгрывают заявление министра нефти Ирана Бижана Зангане о том, что добыча нефти в Иране превысила 3,8 миллиона баррелей в сутки. Министр также отметил, что к марту 2018 года добыча "черного золота" в стране ожидается на уровне около 4 миллионов баррелей в день.