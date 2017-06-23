Цены на топливо 23 июня снизились в крупных сетях АЗС

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

На 1,02 грн/л в сети Marshal подешевели бензины А-92 и А-95, до 22,18 грн/л и 22,90 грн/ соответственно.

В то же время в сети «Маркет» бензин А-92 подешевел на 55 коп/л, до 22,79 грн/л, а бензин А-95 - на 62 коп/л, до 23,32 грн/л.

Как сообщал OilNews, розничные цены на дизтопливо имеют предпосылки для снижения до 21,50 грн/л или на 1,3 грн/л относительно текущих.

С начала мая оптовая стоимость ДТ активно снижается вслед за падением котировок и укреплением курса гривны. Его стоимость опустилась до 20 530 грн/л, что является минимальной ценой со средины декабря 2016 г., когда действовали меньшие акцизы.

Динамика розничных цен ДТ в сетях АЗС 23/22 июня 2017 г., грн/л