Cтоимость автогаза 23 июня снизилась в ряде крупных и региональных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на 50 коп/л подешевел автогаз в сети «Маркет». Запорожский ZOG снизил цену автогаза на 40 коп/л, - до 10,20 грн/л, а в сети «Автотранс» СУГ подешевел до 10,88 грн/л (-10 коп/л)

Кроме того, на 1-6 коп/л цены снизили AMIC, Marshal, Shell, «БРСМ-Нафта» и SUN OIL.

Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, что привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. В июне динамика снижения сохраняется.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 23/22 июня 2017 г., грн/л:

Оператор Цена Изм. AMIC 10,90 -0,01 KLO 10,99 0,00 Mango 10,35 0,00 Marshal 11,10 -0,05 Shell 11,15 -0,01 SOCAR 11,37 0,00 SUN OIL 10,50 -0,06 UPG 10,37 0,00 WOG 11,06 0,00 ZOG 10,20 -0,40 Авантаж 7 10,45 0,00 Авиас 10,88 0,00 Автотранс 10,88 -0,10 Барс 2000 10,90 0,00 БРСМ-Нафта 10,86 -0,02 Маркет 10,69 -0,50 Надежда 11,29 0,00 Народна 10,00 0,00 ОККО 11,10 0,00 Параллель 11,89 0,00 Род-Ник 10,80 0,00 Татнефть 10,86 0,00 Укрнафта 10,88 0,00 Средняя 10,95 -0,01

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