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Cтоимость автогаза 23 июня снизилась в ряде крупных и региональных сетей
14:54 23.06.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на 50 коп/л подешевел автогаз в сети «Маркет». Запорожский ZOG снизил цену автогаза на 40 коп/л, - до 10,20 грн/л, а в сети «Автотранс» СУГ подешевел до 10,88 грн/л (-10 коп/л)
Кроме того, на 1-6 коп/л цены снизили AMIC, Marshal, Shell, «БРСМ-Нафта» и SUN OIL.
Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, что привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. В июне динамика снижения сохраняется.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 23/22 июня 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,90
|
-0,01
|
KLO
|
10,99
|
0,00
|
Mango
|
10,35
|
0,00
|
Marshal
|
11,10
|
-0,05
|
Shell
|
11,15
|
-0,01
|
SOCAR
|
11,37
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,50
|
-0,06
|
UPG
|
10,37
|
0,00
|
WOG
|
11,06
|
0,00
|
ZOG
|
10,20
|
-0,40
|
Авантаж 7
|
10,45
|
0,00
|
Авиас
|
10,88
|
0,00
|
Автотранс
|
10,88
|
-0,10
|
Барс 2000
|
10,90
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
10,86
|
-0,02
|
Маркет
|
10,69
|
-0,50
|
Надежда
|
11,29
|
0,00
|
Народна
|
10,00
|
0,00
|
ОККО
|
11,10
|
0,00
|
Параллель
|
11,89
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,80
|
0,00
|
Татнефть
|
10,86
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,88
|
0,00
|
Средняя
|
10,95
|
-0,01
|
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