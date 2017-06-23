Финансовые новости
- |
- 23.06.17
- |
- 09:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цены на нефть растут 23 июня, сохраняясь на минимальных отметках с начала года
08:28 23.06.2017 |
Цены на нефть в пятницу утром увеличиваются, при этом они сохраняются на самом низком уровне за текущий год на фоне обеспокоенности инвесторов по глобальному переизбытку рынка "черного золота", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.59 EET стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,42%, до 45,41 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,42% - до 42,92 доллара за баррель.
Стоимость нефти опустилась на 20% с начала года, несмотря на усилия стран ОПЕК по сокращению добычи "черного золота". За текущую неделю произошло два резких снижения нефтяных цен, когда нефть марок Brent и WTI дешевела более чем на 3%, что было вызвано беспокойством трейдеров по поводу переизбытка сырья.
Инвесторы также реагировали на данные о росте добычи сырья в США за прошедшую неделю. По данным Минэнерго страны, добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 16 июня, увеличилась на 0,21%, или на 20 тысяч баррелей в сутки, до 9,350 миллиона баррелей в сутки. Запасы дистиллятов выросли с показателя предыдущей недели на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 152,5 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали увеличение на 0,465 миллиона баррелей.
"Рынки настроены скептически в отношении способности ОПЕК сбалансировать добычу", - передает агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
Участники рынка ожидают данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу буровых установок в стране. За неделю по 16 июня число буровых установок в США выросло на 6 штук, или на 0,65%, до 933 единиц.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Госдума РФ приняла закон, засекречивающий сведения, уже не раз становившиеся поводом для антикоррупционных расследований
ТОП-НОВОСТИ
|Задержан главный редактор издания "Страна.юа" Игорь Гужва - Луценко
|Евросоюз продлил санкции против России
|На курс доллара на межбанке повлиял глобальный сбой в торговой системе Thomson Reuters
|Рада приняла закон об учете тепла и воды: счетчики должны быть в каждой квартире
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дорожает 22 июня на фоне снижения курса доллара
|Цены на нефть растут 23 июня, сохраняясь на минимальных отметках с начала года
|Рада приняла закон об учете тепла и воды: счетчики должны быть в каждой квартире
|В мае промышленное производство выросло на 1,2%
|Цены на нефть поднимаются 22 июня, Brent подорожала до $45,37 за баррель
|Минфин определил критерии для регистрации налоговых накладных с 1 июля - ГФС
Это интересно
|Tesla Model S проехала без подзарядки 900 километров
|Представлен смартфон OnePlus 5 стоимостью 480 и 540 долларов
|Компания Kia раскрыла новый кроссовер Stonic
|За 5 минут до собеседования: как начать диалог
|На робототехнику потратят $87 млрд к 2025 году
|Европа планирует ввести правила для беспилотников к 2019 году
|Основатель Uber Трэвис Каланик подал в отставку