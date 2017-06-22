Стоимость автогаза 22 июня снизилась в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Крупнейшие сети снизили цены в большинстве регионов на 10-60 коп./л. Среди них: WOG, OKKO, UPG, SOCAR, KLO, Shell и др. В Киеве мейджоры спустили стоимость до 11.19 грн/л.

Минимальную на рынке цену держит «Авантаж 7» на АГЗП в Броварском районе Киевской области - 9,59 грн/л. В Киеве оператор торгует по 10,45 грн/л, что также является минимальным предложением в столице. «Барс 2000» на четырех работающих в Киеве АГЗП торгует по 10,90 грн/л. При этом оператор предоставляет прямую скидку в 30 коп./л. В Киевской области «Барс» ведет реализацию по 10,19 грн/л.

Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, что привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. В июне динамика снижения сохраняется.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 22/21 июня 2017 г., грн/л:

