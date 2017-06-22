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Стоимость автогаза 22 июня снизилась в ряде крупных сетей
14:55 22.06.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Крупнейшие сети снизили цены в большинстве регионов на 10-60 коп./л. Среди них: WOG, OKKO, UPG, SOCAR, KLO, Shell и др. В Киеве мейджоры спустили стоимость до 11.19 грн/л.
Минимальную на рынке цену держит «Авантаж 7» на АГЗП в Броварском районе Киевской области - 9,59 грн/л. В Киеве оператор торгует по 10,45 грн/л, что также является минимальным предложением в столице. «Барс 2000» на четырех работающих в Киеве АГЗП торгует по 10,90 грн/л. При этом оператор предоставляет прямую скидку в 30 коп./л. В Киевской области «Барс» ведет реализацию по 10,19 грн/л.
Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, что привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. В июне динамика снижения сохраняется.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 22/21 июня 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,91
|
0,00
|
KLO
|
10,99
|
-0,20
|
Mango
|
10,35
|
-0,03
|
Marshal
|
11,15
|
0,00
|
Shell
|
11,16
|
-0,03
|
SOCAR
|
11,37
|
-0,28
|
SUN OIL
|
10,56
|
-0,13
|
UPG
|
10,37
|
-0,20
|
WOG
|
11,06
|
-0,17
|
ZOG
|
10,60
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,45
|
0,00
|
Авиас
|
10,88
|
0,00
|
Автотранс
|
10,98
|
-0,05
|
Барс 2000
|
10,90
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
10,88
|
-0,10
|
Маркет
|
11,19
|
0,00
|
Надежда
|
11,29
|
-0,15
|
Народна
|
10,00
|
0,00
|
ОККО
|
11,10
|
-0,23
|
Параллель
|
11,89
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,80
|
0,00
|
Татнефть
|
10,86
|
-0,06
|
Укрнафта
|
10,88
|
0,00
|
Средняя
|
10,96
|
-0,09
|
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