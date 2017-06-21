Автогаз 21 июня подешевел в крупнейших сетях

В период с 20 по 21 июня стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Крупнейшие сети снизили цены в отдельных регионах на 10-20 коп./л. Среди них: Shell, WOG, OKKO.

Сеть группы «Приват» опустила цены в 10 областях на 5-20 коп./л. Диапазон цен у оператора резко сузился: от 10,40 грн/л в Житомирской области до 10,80 грн/л в Донецкой.

Минимальную на рынке цену держит «Авантаж 7» на АГЗП в Броварском районе Киевской области - 9,59 грн/л. В Киеве оператор торгует по 10,45 грн/л, что также является минимальным предложением в столице. «Барс 2000», на четырех работающих в Киеве АГЗП торгует по 10,90 грн/л. При этом оператор предоставляет прямую скидку в 30 коп./л. В Киевской области «Барс» ведет реализацию по 10,19 грн/л.

Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. В июне динамика снижения сохраняется.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 21/20 июня 2017 г., грн/л: