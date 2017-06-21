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Информация об агентстве
Региональные сети 21 июня продолжили снижать цену бензина на АЗС
14:38 21.06.2017 |
В период с 20 по 21 июня цены на топливо снизились в ряде крупных сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
На 40 коп./л подешевели все топлива в сети «Глуско-Украина». На 21 коп./л снизилась цена бензинов сети «Народна». Также топливо подешевело в региональных сетях: кировоградской «Рур Груп» и днепровском «Нефтеке».
Напомним, в пятницу, 16 июня, ряд крупнейших сетей - ОККО, «БРСМ-Нафта», WOG и Shell - первыми снизили цены на АЗС. За выходные на 0,5 грн/л цены снизила сеть группы «Приват».
Как сообщал OilNews, розничные цены на дизтопливо имеют предпосылки для снижения до 21,50 грн/л или на 1,3 грн/л относительно текущих.
С начала мая оптовая стоимость ДТ активно снижается вслед за падением котировок и укреплением курса гривны. Его стоимость опустилась до 20 530 грн/л, что является минимальной ценой со средины декабря 2016 г., когда действовали меньшие акцизы.
Динамика розничных цен ДТ в сетях АЗС 21/20 июня 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
24,39
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
26,41
|
0,00
|
22,81
|
0,00
|
Shell
|
25,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
28,46
|
0,00
|
23,47
|
0,00
|
SOCAR
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,90
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
21,40
|
0,00
|
UPG
|
23,40
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
26,75
|
0,00
|
21,17
|
0,00
|
WOG
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Автотранс
|
23,18
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
Параллель
|
25,32
|
0,00
|
26,32
|
0,00
|
27,12
|
0,00
|
23,82
|
0,00
|
Авиас
|
22,95
|
0,00
|
23,45
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
Рур груп
|
22,99
|
-1,40
|
23,49
|
-1,60
|
Х
|
Х
|
21,49
|
-1,10
|
KLO
|
23,39
|
0,00
|
24,09
|
0,00
|
26,29
|
0,00
|
21,79
|
0,00
|
Marshal
|
23,20
|
0,00
|
23,92
|
0,00
|
Х
|
Х
|
20,88
|
0,00
|
Глуско-Украина
|
24,35
|
-0,40
|
25,35
|
-0,40
|
26,35
|
-0,40
|
22,55
|
-0,40
|
Надежда
|
23,19
|
0,00
|
24,18
|
0,00
|
24,69
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
Народна
|
22,99
|
-0,21
|
23,49
|
-0,21
|
23,99
|
-0,01
|
21,29
|
0,00
|
ОККО
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Нефтек
|
24,79
|
0,00
|
25,79
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
22,49
|
-0,50
|
Татнефть
|
23,10
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
25,08
|
0,00
|
21,90
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,00
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
ZOG
|
23,00
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
Mango
|
23,46
|
0,00
|
24,81
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
22,17
|
0,00
|
Средняя
|
23,90
|
-0,02
|
24,63
|
-0,03
|
25,70
|
-0,02
|
22,35
|
-0,02
|
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