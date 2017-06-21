Региональные сети 21 июня продолжили снижать цену бензина на АЗС

В период с 20 по 21 июня цены на топливо снизились в ряде крупных сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

На 40 коп./л подешевели все топлива в сети «Глуско-Украина». На 21 коп./л снизилась цена бензинов сети «Народна». Также топливо подешевело в региональных сетях: кировоградской «Рур Груп» и днепровском «Нефтеке».

Напомним, в пятницу, 16 июня, ряд крупнейших сетей - ОККО, «БРСМ-Нафта», WOG и Shell - первыми снизили цены на АЗС. За выходные на 0,5 грн/л цены снизила сеть группы «Приват».

Как сообщал OilNews, розничные цены на дизтопливо имеют предпосылки для снижения до 21,50 грн/л или на 1,3 грн/л относительно текущих.

С начала мая оптовая стоимость ДТ активно снижается вслед за падением котировок и укреплением курса гривны. Его стоимость опустилась до 20 530 грн/л, что является минимальной ценой со средины декабря 2016 г., когда действовали меньшие акцизы.

Динамика розничных цен ДТ в сетях АЗС 21/20 июня 2017 г., грн/л: