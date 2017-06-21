Нефть 21 июня слабо дешевеет после падения на 2% накануне, Brent - ниже $46 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают слабо снижаться после падения примерно на 2% по итогам предыдущих торгов.

Рынок WTI перешел в "медвежью" фазу, что означает падение более чем на 20% с предыдущего пика, отмечает MarketWatch. В то же время снижение цены Brent с последнего максимума пока составляет чуть более 19%.

Для WTI это пятый раз, когда рынок становится "медвежьим" с момента начала падения нефтяных котировок три года назад.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 EET подешевели на $0,06 (0,13%) - до 45,96 доллара за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена уменьшилась на $0,89 (1,9%), завершив торги на уровне $46,02 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду снизились на $0,01 (0,02%) - до $43,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на $0,92 (2,07%) и закончила день на уровне $43,51 за баррель.

Растущая добыча в США, Ливии и Нигерии подрывает усилия ОПЕК+ по сокращению мировых запасов нефти, что оказывает постоянное негативное давление на глобальный рынок, отмечают эксперты.

В то же время действия КНР говорят о том, что страна будет наращивать импорт нефти. В 2016 году Китай в среднем ввозил 7,7 млн баррелей в сутки, аналитики уверены, что в этом году показатель будет выше.

