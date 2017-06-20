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Дискаунтеры и региональные сети 20 июня снизили стоимость бензинов на АЗС
19:01 20.06.2017 |
В период с 19 по 20 июня цены на топливо снизились в ряде крупных сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, топливо подешевело в сетях, торгующих в нижнем ценовом сегменте. Среди них: UPG, «БРСМ-Нафта», «Укргаздобыча» и «Фактор». Последний снизил цену ДТ еще на 20 коп./л, до 19,50 грн/л на житомирских АЗС. Это минимальное предложение на рынке среди сетевиков. АЗС группы «Приват» торгуют ДТ на 2,30 грн/л дороже. Цена мейджеров на 4,49 грн/л выше «Фактора».
Также цены снизили региональные сети: «Татнефть», «Рур Групп», «Олас» и др.
Напомним, в пятницу, 16 июня, ряд крупнейших сетей - ОККО, «БРСМ-Нафта», WOG и Shell - первыми снизили цены на АЗС. В период выходных на 0,5 грн/л цены снизила сеть группы «Приват».
Как сообщал OilNews, розничные цены на дизтопливо имеют предпосылки для снижения до 21,50 грн/л или на 1,3 грн/л относительно текущих.
С начала мая оптовая стоимость ДТ активно снижается вслед за падением котировок и укреплением курса гривны. Его стоимость опустилась до 20 530 грн/л, что является минимальной ценой с середины декабря 2016 г., когда действовали меньшие акцизы.
Динамика розничных цен ДТ в сетях АЗС 20/19 июня 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
24,39
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
26,41
|
0,00
|
22,81
|
0,00
|
KLO
|
23,39
|
0,00
|
24,09
|
0,00
|
26,29
|
0,00
|
21,79
|
0,00
|
Mango
|
23,46
|
0,00
|
24,81
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
22,17
|
0,00
|
Shell
|
25,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
28,46
|
0,00
|
23,47
|
0,00
|
SOCAR
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,90
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
21,40
|
0,00
|
UPG
|
23,40
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
26,75
|
-0,05
|
21,17
|
-0,20
|
WOG
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
ZOG
|
23,00
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
Авиас
|
22,95
|
0,00
|
23,45
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
Автотранс
|
23,18
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,80
|
-0,04
|
23,40
|
-0,04
|
24,06
|
-0,06
|
20,50
|
0,04
|
Надежда
|
23,19
|
0,00
|
24,18
|
0,00
|
24,69
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
ОККО
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Олас
|
22,90
|
-0,50
|
23,40
|
-0,50
|
25,95
|
0,00
|
21,40
|
-0,50
|
Параллель
|
25,32
|
0,00
|
26,32
|
0,00
|
27,12
|
0,00
|
23,82
|
0,00
|
Рур груп
|
24,39
|
-0,50
|
25,09
|
-0,50
|
Х
|
Х
|
22,59
|
-0,50
|
Татнефть
|
23,10
|
-0,54
|
24,00
|
-0,12
|
25,08
|
-0,12
|
21,90
|
-0,24
|
Укргаздобыча
|
22,59
|
0,00
|
23,19
|
0,00
|
Х
|
Х
|
20,69
|
-0,30
|
Укрнафта
|
23,00
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
Фактор
|
22,75
|
-0,20
|
23,20
|
-0,20
|
Х
|
Х
|
19,50
|
-0,20
|
Средняя
|
23,92
|
-0,02
|
24,66
|
-0,01
|
25,72
|
0,00
|
22,37
|
-0,01
|
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