Дискаунтеры и региональные сети 20 июня снизили стоимость бензинов на АЗС

В период с 19 по 20 июня цены на топливо снизились в ряде крупных сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, топливо подешевело в сетях, торгующих в нижнем ценовом сегменте. Среди них: UPG, «БРСМ-Нафта», «Укргаздобыча» и «Фактор». Последний снизил цену ДТ еще на 20 коп./л, до 19,50 грн/л на житомирских АЗС. Это минимальное предложение на рынке среди сетевиков. АЗС группы «Приват» торгуют ДТ на 2,30 грн/л дороже. Цена мейджеров на 4,49 грн/л выше «Фактора».

Также цены снизили региональные сети: «Татнефть», «Рур Групп», «Олас» и др.

Напомним, в пятницу, 16 июня, ряд крупнейших сетей - ОККО, «БРСМ-Нафта», WOG и Shell - первыми снизили цены на АЗС. В период выходных на 0,5 грн/л цены снизила сеть группы «Приват».

Как сообщал OilNews, розничные цены на дизтопливо имеют предпосылки для снижения до 21,50 грн/л или на 1,3 грн/л относительно текущих.

С начала мая оптовая стоимость ДТ активно снижается вслед за падением котировок и укреплением курса гривны. Его стоимость опустилась до 20 530 грн/л, что является минимальной ценой с середины декабря 2016 г., когда действовали меньшие акцизы.

Динамика розничных цен ДТ в сетях АЗС 20/19 июня 2017 г., грн/л: