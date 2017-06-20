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Стоимость автогаза 20 июня снизилась в ряде крупных сетей
18:56 20.06.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Газ подешевел в сетях: AMIC, Mango, Shell, SOCAR, SUN OIL, WOG, «Татнефть», «Олас» и др. Снижение составило 1-70 коп./л. Максимально, на 70 коп./л, автогаз подешевели в сети AMIC в Черкасской области, до 10,29 грн/л.
Минимальную на рынке цену держит «Авантаж 7» на АГЗП в Броварском районе Киевской области - 9,59 грн/л. В Киеве оператор торгует по 10,45 грн/л, что также является минимальным предложением в столице. «Барс 2000» на четырех работающих в Киеве АГЗП торгует по 10,90 грн/л. При этом оператор предоставляет прямую скидку в 30 коп./л. В Киевской области «Барс» ведет реализацию по 10,19 грн/л.
Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. В июне динамика снижения сохраняется.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 20/19 июня 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,94
|
-0,18
|
KLO
|
11,19
|
0,00
|
Mango
|
10,38
|
-0,11
|
Shell
|
11,20
|
-0,03
|
SOCAR
|
11,67
|
-0,04
|
SUN OIL
|
10,70
|
-0,13
|
UPG
|
10,57
|
0,00
|
WOG
|
11,34
|
0,00
|
ZOG
|
10,60
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,45
|
0,00
|
Авиас
|
10,89
|
0,00
|
Автотранс
|
11,23
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,90
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,00
|
0,00
|
Надежда
|
11,44
|
0,00
|
ОККО
|
11,34
|
0,00
|
Олас
|
10,25
|
-0,10
|
Параллель
|
11,89
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,80
|
0,00
|
Рур груп
|
11,49
|
0,00
|
Татнефть
|
10,92
|
-0,27
|
Укргаздобыча
|
10,69
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,93
|
0,00
|
Фактор
|
10,20
|
-0,20
|
Средняя
|
11,09
|
-0,03
|
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