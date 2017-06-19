Автогаз дешевеет у Привата на 15–90 коп./л

В период с 16 по 19 июня стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Крупнейшая сеть группы «Приват» снизила цены в большинстве регионов на 15-90 коп./л. Диапазон цен в сетях АЗС группы остается широким. Минимальное предложение в Днепропетровской и Ровенской областях - 10,45 грн/л. Максимальная цена - 11,80 грн/л - в Одесской и Донецкой областях.

Также газ подешевел у AMIC, KLO, Shell, ZOG, «БРСМ-Нафта», ОККО и др.

Минимальную на рынке цену держит «Авантаж 7» на АГЗП в Броварском районе Киевской области - 9,59 грн/л. В Киеве оператор снизил цену до 10,45 грн/л, что также является минимальным предложением в столице. «Барс 2000», на пяти работающих в Киеве АГЗП торгует по 10,90 грн/л. При этом оператор предоставляет прямую скидку в 30 коп./л. В Киевской области «Барс» торгует по 10,30 грн/л.

Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. В июне динамика снижения сохраняется.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 19/16 июня 2017 г., грн/л: