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Автогаз дешевеет у Привата на 15–90 коп./л
14:35 19.06.2017 |
Крупнейшая сеть группы «Приват» снизила цены в большинстве регионов на 15-90 коп./л. Диапазон цен в сетях АЗС группы остается широким. Минимальное предложение в Днепропетровской и Ровенской областях - 10,45 грн/л. Максимальная цена - 11,80 грн/л - в Одесской и Донецкой областях.
Также газ подешевел у AMIC, KLO, Shell, ZOG, «БРСМ-Нафта», ОККО и др.
Минимальную на рынке цену держит «Авантаж 7» на АГЗП в Броварском районе Киевской области - 9,59 грн/л. В Киеве оператор снизил цену до 10,45 грн/л, что также является минимальным предложением в столице. «Барс 2000», на пяти работающих в Киеве АГЗП торгует по 10,90 грн/л. При этом оператор предоставляет прямую скидку в 30 коп./л. В Киевской области «Барс» торгует по 10,30 грн/л.
Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. В июне динамика снижения сохраняется.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 19/16 июня 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,12
|
-0,01
|
KLO
|
11,19
|
-0,10
|
Mango
|
10,49
|
-0,01
|
Marshal
|
11,15
|
0,00
|
Shell
|
11,23
|
-0,01
|
SOCAR
|
11,71
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,83
|
0,00
|
UPG
|
10,57
|
0,00
|
WOG
|
11,34
|
-0,03
|
ZOG
|
10,60
|
-0,39
|
Авантаж
|
10,45
|
-0,20
|
Авиас
|
10,89
|
-0,28
|
Автотранс
|
11,23
|
-0,05
|
Барс 2000
|
10,90
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,00
|
-0,05
|
Надежда
|
11,44
|
-0,05
|
Народна
|
10,45
|
-0,25
|
ОККО
|
11,42
|
-0,01
|
Параллель
|
11,89
|
-0,10
|
Род-Ник
|
10,80
|
0,00
|
Татнефть
|
11,19
|
-0,12
|
Укрнафта
|
10,93
|
-0,24
|
Средняя
|
11,13
|
-0,09
|
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