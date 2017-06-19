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Приват и крупнейшие сети 19 июня снизили цены на АЗС на 0,5 грн/л
14:19 19.06.2017 |
В период с 16 по 19 июня цены на топливо снизились в ряде крупных сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, на 50 коп/л. снизилась стоимость бензинов и дизельного топлива в крупнейшей сети группы «Приват». ДТ на станциях «Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. теперь стоит 21,50 грн/л. Также цены на 50 коп./л снизились в крупнейших сетях: WOG, SOCAR, Shell, AMIC и др. Таким образом, спред между ценой «Привата» и «мейджорами» остался на уровне 2,50-3,00 грн/л
Напомним, в пятницу, 16 июня, ряд крупнейших сетей - ОККО, «БРСМ-Нафта» и Shell - первыми снизили цены на АЗС.
Эти изменения привели к падению средних розничных цен по стране. Так, бензины А-92 (23,94 грн/л), А-95 (24,67 грн/л) и ДТ (22,39 грн/л) подешевели на 35 коп./л. На 36 коп./л, до 25,72 грн/л снизилось среднее значении премиальных марок «пятого» бензина.
Как сообщал OilNews, розничные цены на дизтопливо имеют предпосылки для снижения до 21,50 грн/л или на 1,3 грн/л относительно текущих.
С начала мая оптовая стоимость ДТ активно снижается вслед за падением котировок и укреплением курса гривны. Его стоимость опустилась до 20 580 грн/л. Это минимальная цена со средины декабря 2016 г., когда действовали меньшие акцизы.
Динамика розничных цен ДТ в сетях АЗС 19/16 июня 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
24,39
|
-0,50
|
25,39
|
-0,50
|
26,41
|
-0,50
|
22,81
|
-0,50
|
Shell
|
25,00
|
-0,50
|
26,00
|
-0,50
|
28,46
|
-0,50
|
23,47
|
-0,50
|
SOCAR
|
25,49
|
-0,50
|
26,49
|
-0,50
|
27,49
|
-0,50
|
23,99
|
-0,50
|
SUN OIL
|
22,90
|
-0,44
|
23,40
|
-0,44
|
24,40
|
-0,43
|
21,40
|
-0,44
|
UPG
|
23,40
|
-0,20
|
23,90
|
-0,20
|
26,80
|
-0,20
|
21,37
|
-0,20
|
WOG
|
25,49
|
-0,50
|
26,49
|
-0,50
|
27,49
|
-0,50
|
23,99
|
-0,50
|
Автотранс
|
23,18
|
-0,30
|
24,19
|
-0,30
|
25,99
|
0,00
|
21,98
|
-0,30
|
Параллель
|
25,32
|
-0,20
|
26,32
|
-0,20
|
27,12
|
-0,20
|
23,82
|
0,00
|
Авиас
|
22,95
|
-0,50
|
23,45
|
-0,50
|
23,95
|
-0,50
|
21,50
|
-0,50
|
БРСМ-Нафта
|
22,85
|
-0,10
|
23,45
|
-0,10
|
24,12
|
-0,43
|
20,46
|
-0,23
|
KLO
|
23,39
|
-0,30
|
24,09
|
-0,30
|
26,29
|
-0,50
|
21,79
|
-1,00
|
Marshal
|
23,20
|
0,00
|
23,92
|
0,00
|
Х
|
Х
|
20,88
|
0,00
|
Восток
|
24,75
|
0,00
|
25,75
|
0,00
|
26,75
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
Надежда
|
23,19
|
-0,30
|
24,18
|
-0,30
|
24,69
|
-0,30
|
21,99
|
-0,30
|
ОККО
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,00
|
-0,50
|
23,50
|
-0,50
|
24,00
|
-0,50
|
21,50
|
-0,50
|
ZOG
|
23,00
|
-0,50
|
23,50
|
-0,50
|
24,00
|
-0,50
|
21,50
|
-0,50
|
Mango
|
23,46
|
0,00
|
24,81
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
22,17
|
0,00
|
Средняя
|
23,94
|
-0,35
|
24,67
|
-0,35
|
25,72
|
-0,36
|
22,39
|
-0,35
|
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