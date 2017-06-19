Приват и крупнейшие сети 19 июня снизили цены на АЗС на 0,5 грн/л

В период с 16 по 19 июня цены на топливо снизились в ряде крупных сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, на 50 коп/л. снизилась стоимость бензинов и дизельного топлива в крупнейшей сети группы «Приват». ДТ на станциях «Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. теперь стоит 21,50 грн/л. Также цены на 50 коп./л снизились в крупнейших сетях: WOG, SOCAR, Shell, AMIC и др. Таким образом, спред между ценой «Привата» и «мейджорами» остался на уровне 2,50-3,00 грн/л

Напомним, в пятницу, 16 июня, ряд крупнейших сетей - ОККО, «БРСМ-Нафта» и Shell - первыми снизили цены на АЗС.

Эти изменения привели к падению средних розничных цен по стране. Так, бензины А-92 (23,94 грн/л), А-95 (24,67 грн/л) и ДТ (22,39 грн/л) подешевели на 35 коп./л. На 36 коп./л, до 25,72 грн/л снизилось среднее значении премиальных марок «пятого» бензина.

Как сообщал OilNews, розничные цены на дизтопливо имеют предпосылки для снижения до 21,50 грн/л или на 1,3 грн/л относительно текущих.

С начала мая оптовая стоимость ДТ активно снижается вслед за падением котировок и укреплением курса гривны. Его стоимость опустилась до 20 580 грн/л. Это минимальная цена со средины декабря 2016 г., когда действовали меньшие акцизы.

Динамика розничных цен ДТ в сетях АЗС 19/16 июня 2017 г., грн/л: