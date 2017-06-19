Цены на нефть перешли к росту 19 июня, Brent подорожала до $47,5 за баррель

Нефть эталонных марок перешла к умеренному росту в ходе торгов в понедельник на заявлениях министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, несколько успокоивших рынок.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:31 EET повысилась на $0,13 (0,27%) - до 47,5 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,12 (0,27%) - до $44,86 за баррель.

По словам Х.аль-Фалиха, ребалансировка мирового рынка нефти случится в четвертом квартале 2017 года, и фундаментальные показатели рынка движутся в верном направлении.

Он отметил, что запасы топлива в мире уже начали сокращаться, но инвесторы предпочитают игнорировать эти показатели, следя только за еженедельной статистикой из США.

Помимо этого, Х.аль-Фалих заявил, что Саудовская Аравия не против роста добычи в Ливии - более того, он назвал такое развитие событий "обнадеживающим". По его словам, совокупный рост добычи в Ливии и Нигерии не превышает согласованных 500 тыс. баррелей в сутки.

Ранее представители государственной нефтедобывающей компании Ливии National Oil Co. (NOC) заявили, что добыча в стране уже в ближайшие дни достигнет 900 тыс. баррелей в сутки (б/с), максимума с 2013 года.

Между тем в конце прошлой недели нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось на 6 единиц, до рекордных с апреля 2015 года 747. Показатель растет на протяжении 22 недель подряд, чего не наблюдалось три десятилетия.

