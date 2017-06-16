Автогаз дешевеет в регионах 16 июня

В период с 15 по 16 июня стоимость автогаза снизилась в региональных сетях. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На 9-20 коп/л газ подешевел в таких сетях как Marshal, Shell, SUN OIL, UPG, «Род-Ник» и др. Столичная KLO снизила стоимость СУГ на 20 коп/л, - до 11,29 грн/л.

Цену на газ 10 коп./л также снизила днепровская сеть «Нефтек», - до 11,29 грн/л, а СУГ в полтавской «Надежде» подешевел на 5 коп./л (11,49 грн/л).

При этом среднерыночная цена на СУГ снизилась на 3 коп./л, - до 11,22 грн/л

Отметим, что несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. В июне динамика снижения сохраняется.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 16/15 июня 2017 г., грн/л: