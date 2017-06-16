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Автогаз дешевеет в регионах 16 июня
17:40 16.06.2017 |
В период с 15 по 16 июня стоимость автогаза снизилась в региональных сетях. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На 9-20 коп/л газ подешевел в таких сетях как Marshal, Shell, SUN OIL, UPG, «Род-Ник» и др. Столичная KLO снизила стоимость СУГ на 20 коп/л, - до 11,29 грн/л.
Цену на газ 10 коп./л также снизила днепровская сеть «Нефтек», - до 11,29 грн/л, а СУГ в полтавской «Надежде» подешевел на 5 коп./л (11,49 грн/л).
При этом среднерыночная цена на СУГ снизилась на 3 коп./л, - до 11,22 грн/л
Отметим, что несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. В июне динамика снижения сохраняется.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 16/15 июня 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,12
|
0,00
|
Shell
|
11,25
|
-0,09
|
SOCAR
|
11,71
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,83
|
-0,11
|
UPG
|
10,57
|
-0,20
|
WOG
|
11,37
|
0,00
|
Автотранс
|
11,28
|
-0,20
|
Параллель
|
11,99
|
-0,13
|
Авиас
|
11,17
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,05
|
-0,09
|
KLO
|
11,29
|
-0,20
|
Marshal
|
11,15
|
-0,20
|
Нефтек
|
11,29
|
-0,10
|
Надежда
|
11,49
|
-0,05
|
Народна
|
10,70
|
0,00
|
ОККО
|
11,43
|
0,00
|
Маркет
|
11,19
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
11,31
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,17
|
0,00
|
ZOG
|
10,99
|
0,00
|
Mango
|
10,50
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,90
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,80
|
-0,10
|
Авантаж
|
10,45
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
11,22
|
-0,03
|
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