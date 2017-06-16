ОККО, БРСМ и Shell снизили цены на топливо 16 июня

В период со 15 по 16 июня цены на топливо снизились в ряде крупных сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, на 50 коп/л. снизилась стоимость бензинов и дизельного топлива в сети ОККО. Крупнейший дискаунтер «БРСМ-Нафта» снизил стоимость бензинов марок А-92 и А-95 на 26 коп/л, до 22,95 грн/л и 23,55 грн/л соответственно. Бензин марки А-95+ в этой сети подешевел на 34 коп/л, а дизельное топливо - на 14 коп/л.

На 29 коп/л, до 25,50 грн/л и 26,50 грн/л подешевели «двойка» и «пятерка» в сети Shell. Цены на бензин А-95+ и ДТ в сети оператора снизились на 33 коп/л, до 28,96 грн/л и 23,97 грн/л, соответственно.

В то же время, в сети «Маркет» стоимость дизтоплива выросла на 23 коп/л, до 22,22 грн/л.

Как сообщал OilNews, розничные цены на дизтопливо имеют предпосылки для снижения до 21,50 грн/л или на 1,3 грн/л относительно текущих цен.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 16/15 июня 2017 г., грн/л: