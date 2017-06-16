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Дионисий Галикарнасский
Нефть слегка дорожает 16 июня, не уходя от локальных ценовых минимумов
08:29 16.06.2017 |
Нефть дорожает в пятницу утром, продолжая при этом торговаться почти на уровне полугодовых минимумов, поскольку инвесторы по-прежнему отыгрывают данные о запасах и добыче "черного золота" в США, а также в странах ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.52 EET стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,13%, до 46,98 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,07% - до 44,49 доллара за баррель.
По мнению неназванных аналитиков ANZ Bank, мнение которых приводит агентство Рейтер, сейчас на мировые нефтяные цены влияют данные об увеличении добычи "черного золота" в США и росте добычи нефти ОПЕК. Так, минэнерго США сообщило в среду, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 июня, выросла на 0,13%, или на 12 тысяч баррелей в сутки, до 9,330 миллиона баррелей в сутки, а запасы бензина выросли на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,87% - до 242,4 миллиона баррелей.
Аналитики ожидали снижения показателя на 0,457 миллиона баррелей. При этом коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 511,5 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы снизились в большей степени - на 2,739 миллиона баррелей, или на 0,53% - до 510,461 миллиона баррелей.
Кроме того, трейдеры продолжают реагировать на информацию июньского доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Ведомство сообщило, что ОПЕК в мае нарастила добычу нефти на 290 тысяч баррелей в день по сравнению с апрелем - до максимального показателя в 2017 году в 32,08 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
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