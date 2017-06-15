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Стоимость светлых нефтепродуктов в мелком опте 15 июня незначительно снизилась
19:36 15.06.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов, в Украине 15 июня 2017 г в рознице подешевел сжиженный газ, а в мелком опте снизилась цена светлых нефтепродуктов.
Как сообщает Терминал, в рознице цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 24.08 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 25.31 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене, которая составляет 22.94 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 15 июня 2017 г. подешевел на 0.36% (4 коп/л) до 11.14 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44%.
Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.08
|20.00
|-0.04
|-0.06
|Бензин А-95 евро
|25.31
|21.50
|-0.02
|-0.06
|Дизельное топливо Евро
|22.94
|19.49
|-0.01
|-0.06
|Сжиженный газ
|11.14
|9.55
|-0.36
|-1.21
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 15.06.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,97
|0,0
|25,99
|0,0
|23,37
|0,0
|11,00
|-6,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|10,95
|-1,7
|SHELL
|25,59
|0,0
|26,62
|0,0
|24,10
|0,0
|11,30
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|10,97
|-2,5
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|0,0
|11,49
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,40
|0,0
|11,39
|-0,3
|ТНК
|24,50
|0,0
|24,99
|0,0
|22,78
|0,0
|11,85
|0,0
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|10,83
|-5,2
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.13% (3 коп/л) до 20.69 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного понизилась - на 0.1% (2 коп/л) до 21.58 грн/л. В то же время, цена на дизельное топливо евро в мелком опте снизилась на 0.47% (9 коп/л) до 17.83 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 08 июня по 15 июня 2017 г. уменьшилась на 2.9%, или 474.0 грн/т, и находится на уровне 15924.01 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 12.6%, или 2286.1 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.69
|-0.13
|-0.59
|-1.99
|Бензин А-95 евро
|21.58
|-0.10
|-1.23
|-2.36
|Дизельное топливо евро
|17.83
|-0.47
|-2.12
|-4.81
Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива евро:
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