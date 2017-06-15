Стоимость светлых нефтепродуктов в мелком опте 15 июня незначительно снизилась

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов, в Украине 15 июня 2017 г в рознице подешевел сжиженный газ, а в мелком опте снизилась цена светлых нефтепродуктов.

Как сообщает Терминал, в рознице цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 24.08 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 25.31 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене, которая составляет 22.94 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 15 июня 2017 г. подешевел на 0.36% (4 коп/л) до 11.14 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44%.

Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 24.08 20.00 -0.04 -0.06 Бензин А-95 евро 25.31 21.50 -0.02 -0.06 Дизельное топливо Евро 22.94 19.49 -0.01 -0.06 Сжиженный газ 11.14 9.55 -0.36 -1.21





Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 15.06.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 24,97 0,0 25,99 0,0 23,37 0,0 11,00 -6,0 ANP 23,45 0,0 23,95 0,0 22,00 0,0 10,95 -1,7 SHELL 25,59 0,0 26,62 0,0 24,10 0,0 11,30 0,0 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 24,49 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 0,0 10,97 -2,5 Кло 23,69 0,0 24,39 0,0 22,79 0,0 11,49 0,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 24,40 0,0 11,39 -0,3 ТНК 24,50 0,0 24,99 0,0 22,78 0,0 11,85 0,0 Укрнафта 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 0,0 10,83 -5,2

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.13% (3 коп/л) до 20.69 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного понизилась - на 0.1% (2 коп/л) до 21.58 грн/л. В то же время, цена на дизельное топливо евро в мелком опте снизилась на 0.47% (9 коп/л) до 17.83 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 08 июня по 15 июня 2017 г. уменьшилась на 2.9%, или 474.0 грн/т, и находится на уровне 15924.01 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 12.6%, или 2286.1 грн/т.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 20.69 -0.13 -0.59 -1.99 Бензин А-95 евро 21.58 -0.10 -1.23 -2.36 Дизельное топливо евро 17.83 -0.47 -2.12 -4.81

Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива евро: