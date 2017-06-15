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ОККО и дискаунтеры 15 июня снижают цену автогаза
13:57 15.06.2017 |
В период с 14 по 15 июня стоимость автогаза снизилась в ряде крупных и региональных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
ОККО снизила стоимость автогаза на 4 коп./л, до 11,43 грн/л. На 5-13 коп коп./л ресурс подешевел в таких сетях как Mango, Shell, «Род-Ник» и «Параллель». Крупная сеть-дискаунтер SUN OIL снизила цены в ряде регионов на 10 коп./л. На столько же подешевел газ в столичной сети «Народна».
«Авантаж 7» снизил стоимость автогаза на 20 коп./л, до 10,45 грн/л, а в ровенской сети «Олас» СУГ подешевел на 60 коп./л.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 15/14 июня 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,12
|
0,00
|
KLO
|
11,49
|
0,00
|
Mango
|
10,50
|
-0,05
|
Marshal
|
11,35
|
0,00
|
Shell
|
11,33
|
-0,08
|
SOCAR
|
11,71
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,93
|
-0,10
|
UPG
|
10,77
|
0,00
|
WOG
|
11,37
|
0,00
|
ZOG
|
10,99
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,45
|
-0,20
|
Авиас
|
11,17
|
0,00
|
Автотранс
|
11,48
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,90
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,14
|
0,00
|
Маркет
|
11,19
|
0,00
|
Надежда
|
11,54
|
0,00
|
Олас
|
10,35
|
-0,60
|
Народна
|
10,70
|
-0,10
|
ОККО
|
11,43
|
-0,04
|
Параллель
|
12,12
|
-0,13
|
Род-Ник
|
10,90
|
-0,10
|
Татнефть
|
11,31
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,17
|
0,00
|
Средняя
|
11,25
|
-0,02
|
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