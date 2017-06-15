ОККО и дискаунтеры 15 июня снижают цену автогаза

В период с 14 по 15 июня стоимость автогаза снизилась в ряде крупных и региональных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

ОККО снизила стоимость автогаза на 4 коп./л, до 11,43 грн/л. На 5-13 коп коп./л ресурс подешевел в таких сетях как Mango, Shell, «Род-Ник» и «Параллель». Крупная сеть-дискаунтер SUN OIL снизила цены в ряде регионов на 10 коп./л. На столько же подешевел газ в столичной сети «Народна».

«Авантаж 7» снизил стоимость автогаза на 20 коп./л, до 10,45 грн/л, а в ровенской сети «Олас» СУГ подешевел на 60 коп./л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 15/14 июня 2017 г., грн/л: