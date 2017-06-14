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В рознице дешевеет СУГ, а в мелком опте 14 июня снижалась цена ДТ
19:06 14.06.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 14 июня 2017 г в рознице отмечалось падение средних цен на сжиженный газ, а в мелком опте - снижение стоимости дизельного топлива.
Как сообщает Терминал, в рознице стоимость светлых нефтепродуктов не изменилась. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24.08 грн/л, бензина А-95 евро 25.32 грн/л. Дизельное топливо евро стоит 22.94 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 14 июня 2017 г. подешевел на 0.17% (2 коп/л) до 11.18 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.2%.
Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.08
|20.00
|-0.02
|-0.04
|Бензин А-95 евро
|25.32
|21.50
|-0.02
|-0.05
|Дизельное топливо Евро
|22.94
|19.49
|-0.03
|-0.06
|Сжиженный газ
|11.18
|9.55
|-0.17
|-1.21
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 14.06.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,97
|0,0
|25,99
|0,0
|23,37
|0,0
|11,06
|-4,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|10,97
|0,0
|SHELL
|25,59
|-16,4
|26,62
|-15,3
|24,10
|-15,3
|11,30
|-19,5
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|10,99
|-0,9
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|0,0
|11,49
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,40
|0,0
|11,39
|-1,7
|ТНК
|24,50
|0,0
|24,99
|0,0
|22,78
|0,0
|11,85
|0,0
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|10,88
|-0,4
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте стоимость высокооктановых бензинов не изменилась. Так средняя цена поставок бензина А-92 евро составляет 20.72 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро составляет 21.60 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.34% (6 коп/л) до 17.92 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 07 июня по 14 июня 2017 г. уменьшилась на 2.4%, или 396.4 грн/т, и находится на уровне 16004.01 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 12.8%, или 2357.6 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.72
|-0.03
|-0.52
|-1.92
|Бензин А-95 евро
|21.60
|-0.02
|-1.16
|-2.34
|Дизельное топливо евро
|17.92
|-0.34
|-1.89
|-4.54
Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива:
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