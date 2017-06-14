В рознице дешевеет СУГ, а в мелком опте 14 июня снижалась цена ДТ

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 14 июня 2017 г в рознице отмечалось падение средних цен на сжиженный газ, а в мелком опте - снижение стоимости дизельного топлива.

Как сообщает Терминал, в рознице стоимость светлых нефтепродуктов не изменилась. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24.08 грн/л, бензина А-95 евро 25.32 грн/л. Дизельное топливо евро стоит 22.94 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 14 июня 2017 г. подешевел на 0.17% (2 коп/л) до 11.18 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.2%.

Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 24.08 20.00 -0.02 -0.04 Бензин А-95 евро 25.32 21.50 -0.02 -0.05 Дизельное топливо Евро 22.94 19.49 -0.03 -0.06 Сжиженный газ 11.18 9.55 -0.17 -1.21

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 14.06.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 24,97 0,0 25,99 0,0 23,37 0,0 11,06 -4,0 ANP 23,45 0,0 23,95 0,0 22,00 0,0 10,97 0,0 SHELL 25,59 -16,4 26,62 -15,3 24,10 -15,3 11,30 -19,5 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 24,49 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 0,0 10,99 -0,9 Кло 23,69 0,0 24,39 0,0 22,79 0,0 11,49 0,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 24,40 0,0 11,39 -1,7 ТНК 24,50 0,0 24,99 0,0 22,78 0,0 11,85 0,0 Укрнафта 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 0,0 10,88 -0,4

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте стоимость высокооктановых бензинов не изменилась. Так средняя цена поставок бензина А-92 евро составляет 20.72 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро составляет 21.60 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.34% (6 коп/л) до 17.92 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 07 июня по 14 июня 2017 г. уменьшилась на 2.4%, или 396.4 грн/т, и находится на уровне 16004.01 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 12.8%, или 2357.6 грн/т.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 20.72 -0.03 -0.52 -1.92 Бензин А-95 евро 21.60 -0.02 -1.16 -2.34 Дизельное топливо евро 17.92 -0.34 -1.89 -4.54

Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива: