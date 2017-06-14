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МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2018г на 1,4 млн б/с - до 99,3 млн б/с
13:53 14.06.2017 |
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост спроса на нефть в 2018 году на 1,4 млн баррелей в сутки - до 99,27 млн баррелей в сутки, говорится в отчете МЭА.
Такие темпы роста являются рекордными, отмечает МЭА. Драйверами роста спроса будут оставаться Индия и Китай. В этих странах рост потребления нефти объясняется здоровыми макроэкономическими предпосылками и увеличением численности населения.
Одновременно в 2018 году будет расти спрос на бензин, дизельное топливо и авиакеросин.
В текущем году мировой спрос на нефть может вырасти на 1,3 млн баррелей в сутки и составить 97,87 млн баррелей в сутки.
Потребление нефти в КНР, по оценке МЭА, составит в 2017 году 12,3 млн б/с, или примерно 13% общемирового показателя. В следующем году показатель повысится до 12,8 млн б/с.
При этом агентство снизило прогноз спроса в Китае во втором квартале этого года до 12,2 млн б/с с ранее ожидавшихся 12,5 млн б/с, ссылаясь на сокращение продаж автомобилей, подорожание бензина, а также ослабление потребительского доверия.
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