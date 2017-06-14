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"Приват" и WOG снизили цену автогаза 14 июня
13:49 14.06.2017 |
В период с 13 по 14 июня стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Крупнейшая сеть группы «Приват» снизила стоимость газа в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Львовской и Черкасской областях на 15-45 коп./л.
WOG снизил стоимость газа в шести регионах на 10-50 коп./л.
Также газ подешевел у AMIC, Mango, SUN OIL, «Татнефти» и др.
Минимальную на рынке цену держит «Авантаж 7» на новых АГЗП в Броварском районе Киевской области - 9,59 грн/л. В Киеве оператор торгует по 10,65 грн/л, что также является минимальным предложением в столице. «Барс 2000» на пяти работающих в Киеве АГЗП торгует по 10,90 грн/л. При этом оператор предоставляет прямую скидку в 30 коп./л. В Киевской области «Барс» торгует по 10,30 грн/л.
Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. В июне динамика снижения сохраняется.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 14/13 июня 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,12
|
-0,01
|
KLO
|
11,49
|
0,00
|
Mango
|
10,55
|
-0,06
|
Marshal
|
11,35
|
0,00
|
Shell
|
11,41
|
0,00
|
SOCAR
|
11,71
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,03
|
-0,02
|
UPG
|
10,77
|
0,00
|
WOG
|
11,37
|
-0,09
|
ZOG
|
10,99
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,65
|
0,00
|
Авиас
|
11,17
|
-0,03
|
Автотранс
|
11,48
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,90
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,14
|
0,00
|
Маркет
|
11,19
|
0,00
|
Надежда
|
11,54
|
0,00
|
Народна
|
10,80
|
0,00
|
ОККО
|
11,47
|
0,00
|
Параллель
|
12,25
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,00
|
0,00
|
Татнефть
|
11,31
|
-0,15
|
Укрнафта
|
11,17
|
-0,06
|
Средняя
|
11,28
|
-0,03
|
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