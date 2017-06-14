В период с 13 по 14 июня стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Крупнейшая сеть группы «Приват» снизила стоимость газа в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Львовской и Черкасской областях на 15-45 коп./л.

WOG снизил стоимость газа в шести регионах на 10-50 коп./л.

Также газ подешевел у AMIC, Mango, SUN OIL, «Татнефти» и др.

Минимальную на рынке цену держит «Авантаж 7» на новых АГЗП в Броварском районе Киевской области - 9,59 грн/л. В Киеве оператор торгует по 10,65 грн/л, что также является минимальным предложением в столице. «Барс 2000» на пяти работающих в Киеве АГЗП торгует по 10,90 грн/л. При этом оператор предоставляет прямую скидку в 30 коп./л. В Киевской области «Барс» торгует по 10,30 грн/л.

Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. В июне динамика снижения сохраняется.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 14/13 июня 2017 г., грн/л: