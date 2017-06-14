Цена нефти снижается в среду утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о росте запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.39 EET стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,86%, до 48,30 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,01% - до 45,99 доллара за баррель.

Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю по 9 июня неожиданно выросли на 2,75 миллиона баррелей, до 511,4 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2,7 миллиона.

В то же время поддерживают снижение нефтяных цен данные июньского доклада ОПЕК о росте добычи нефти стран организации на 336,1 тысячи баррелей в день по сравнению с апрелем - до 32,139 миллиона баррелей в сутки. "Прогнозы по поводу (цен - ред.) на нефть зависят от эффективности сокращения добычи ОПЕК и увеличения запасов в США", - приводит агентство Рейтер слова аналитика Rivkin Securities Уильяма О'Локлина (William O'Loughlin).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

Теперь участники рынка ожидают публикации позднее в среду данных минэнерго США по запасам "черного золота" в стране. По прогнозу аналитиков, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 9 июня, снизились на 2,995 миллиона баррелей, или на 0,58% - до 510,205 миллиона баррелей.