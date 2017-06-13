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Мелкооптовая цена СУГ 13 июня вернулась к снижению после двухнедельной стабильности
23:00 13.06.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 13 июня 2017 г в рознице отмечалось падение средней цены сжиженного газа, а в мелком опте - снижение стоимости светлых нефтепродуктов и СУГ.
Как сообщает Терминал, в рознице цены высокооктановых бензинов не изменились. Так стоимость бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24.09 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 25.33 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в цене, которая составляет 22.94 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 13 июня 2017 г. подешевел на 0.18% (2 коп/л) до 11.20 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.2%.
Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.09
|20.00
|-0.01
|-0.02
|Бензин А-95 евро
|25.33
|21.50
|-0.02
|-0.03
|Дизельное топливо Евро
|22.94
|19.49
|-0.02
|-0.04
|Сжиженный газ
|11.20
|9.55
|-0.18
|-1.29
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 13.06.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,97
|0,0
|25,99
|0,0
|23,37
|0,0
|11,10
|-6,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|10,97
|0,0
|SHELL
|25,76
|0,0
|26,77
|0,0
|24,26
|0,0
|11,50
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,00
|0,0
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|0,0
|11,49
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,40
|0,0
|11,41
|-5,7
|ТНК
|24,50
|0,0
|24,99
|0,0
|22,78
|0,0
|11,85
|0,0
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|10,89
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро снизилась на 0.1% (1 коп/л) до 20.72 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день также снизилась - на 0.1% (2 коп/л) до 21.61 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.40% (7 коп/л) до 17.98 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 6 июня по 13 июня 2017 г. уменьшилась на 2.4%, или 386.3 грн/т, и находится на уровне 16018.42 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 14.3%, или 2667.6 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.72
|-0.07
|-0.85
|-1.90
|Бензин А-95 евро
|21.61
|-0.08
|-1.43
|-2.51
|Дизельное топливо евро
|17.98
|-0.40
|-2.06
|-4.46
Средняя мелкооптовая цена сжиженного газа:
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