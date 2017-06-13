Во вторник, 13 июня, железнодорожные и автомобильные партии дизтоплива продолжили дешеветь

Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Сегодня средняя стоимость железнодорожных партий ДТ за день снизилась на 130 грн/т, до 20 880 грн/т, что является минимумом с 21 декабря 2016 г.

С Новоград-Волынского торговали 8 операторов по 20 600-20 800 грн/т. Среди них: «Е.Коннект», «Терминал Ойл», «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд», «Бизнес Солюшнс», ЗНП-М и «Глуско Украина». По словам трейдеров, сегодня цена отдельных партий трубопроводного ресурса опускалась до 20 400 грн/т.

«Е.Коннект» и «Альянс Энерго Трейд» снизили цену российского трубопроводного продукта в Черниговской области до 21 100 грн/т (-150 грн/т).

Во вторник существенно расширилось предложение ДТ белорусского производства. С поступившим на рынок ресурсом во вторник вышли ЗНГК, ОККО, «Вест Ойл», «Альянс Энерго Трейд». Его цена 20 900-21 000 грн/т. WOG снизил стоимость на 300 грн/т, до 21 200 грн/т.

С литовским ресурсом в Черниговской области вышла «Параллель», в Ровенской - «Альянс Ойл Украина». Его стоимость - 20 700-20 750 грн/т. «Гранд Петрол» в Киеве опустился на 500 грн/т, до 21 000 грн/т.

«Август Пром» (входит в орбиту ГК «Трейд Коммодити») поставил греческий продукт в Николаев, и выставляет его по 21 500 грн/т. WOG торгует греческим ДТ в Южном по нерыночной цене - 22 100 грн/т. «Кворум-Нафта» выходит с волгоградским дизтопливом с порта «Южный», по 21 850 грн/т.

В мелком опте дизтопливо также дешевеет. Во вторник средняя стоимость снизилась еще на 5 коп./л, до 18,04 грн/л. Это минимальный уровень цен с 18 декабря 2016 г.

«Анвитрейд», «Темиртранс-Захид», «Бизнес Солюшнс» и «Е.Коннект» торгуют трубопроводным ресурсом по 17,40-17,45 грн/л (-15 коп./л). Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - понизили цену до 17,35-17,40 грн/л. «Оранж Ойл» торгует в южных портах и г. Днепр по 17,70-17,90 грн/л.

Основной причиной снижения цен на украинском рынке остается падение европейских котировок в первую декаду июня. В последние дни котировки ДТ закрепились на уровне $428-435/т. При этом среднемесячная котировка мая на $23/т выше средней котировки июня.

Положительное влияние на рынок также оказывает укрепление курса гривны. 13 июня курс впервые с 9 декабря 2016 г. вырос выше 26 грн/$1, торги закрылись на уровне 25,99-26,01 грн/$1. В понедельник продолжилось укрепление курса на межбанке - к 14:30 по Киеву гривна вплотную приблизилась к отметке в 26 грн/$1.

Как отмечают участники рынка, потенциал дальнейшего снижения сохраняется из-за наличия майских объемов ресурса (преимущественно мозырского) на рынке. «До конца недели возможно снижение цен еще на 200-300 грн/т в крупном опте и на 10-15 коп./л самовывозом», - резюмировал один из операторов трубопроводных поставок ДТ.