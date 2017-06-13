Стоимость автогаза 13 июня снизилась в трех региональных сетях

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Крупнейшие сети отказались от корректировок стоимости газа во вторник, 13 июня, после полуторамесячного ежедневного снижения.

13 июня цены снизили только три региональные сети. «Укргаздобыча» опустила стоимость автогаза на 10 коп./л в Харьковской области, до 10,89 грн/л. «Род-Ник» отреагировал аналогичным снижением до 11 грн/л. Также на 10 коп./л подешевел газ в днепровской сети «Нефтек», до 11,39 грн/л.

«Барс 2000», на пяти работающих в Киеве АГЗП поднял цену на 10 коп./л, до 10,90 грн/л. При этом оператор предоставляет прямую скидку в 30 коп./л. «Авантаж 7» торгует по минимальным в столице 10,65 грн/л.

Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. Такое снижение продолжается и в июне.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 13/12 июня 2017 г., грн/л: