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Cтоимость высокооктановых бензинов в рознице 12 июня не изменилась
18:29 12.06.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 12 июня 2017 г в рознице отмечалось снижение цены на сжиженный газ, а в мелком опте - снижение средних цен на светлые нефтепродукты.
Как сообщает Терминал, в рознице стоимость высокооктановых бензинов не изменилась. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24.09 грн/л, бензина А-95 евро - 25.33 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в цене , которая составляет 22.95 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 12 июня 2017 г. подешевел на 0.13% (-1.0 коп/л) до 11.23 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.3%.
Средняя розничная цена дизельного топлива на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.09
|20.00
|-0.00
|-0.05
|Бензин А-95 евро
|25.33
|21.50
|0.00
|-0.05
|Дизельное топливо Евро
|22.95
|19.49
|-0.01
|-0.09
|Сжиженный газ
|11.23
|9.55
|-0.13
|-1.21
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 12.06.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,97
|0,0
|25,99
|0,0
|23,37
|0,0
|11,16
|0,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|10,97
|-0,8
|SHELL
|25,76
|0,0
|26,77
|0,0
|24,26
|0,0
|11,50
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,00
|-1,6
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|0,0
|11,49
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,40
|0,0
|11,47
|0,0
|ТНК
|24,50
|0,0
|24,99
|0,0
|22,78
|0,0
|11,85
|0,0
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|10,89
|-5,9
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.24% (5 коп/л) до 20.74 грн/л. Цены мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день снизились на 0.81% (18 коп/л) до 21.63 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.46% (8 коп/л) до 18.06 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 5 июня по 12 июня 2017 г уменьшилась на 0.1%, или 14.4 грн/т, и находится на уровне 16398.42 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 12.2%, или 2287.6 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.74
|-0.24
|-0.89
|-1.84
|Бензин А-95 евро
|21.63
|-0.81
|-1.45
|-2.41
|Дизельное топливо евро
|18.06
|-0.46
|-1.90
|-4.02
Средняя мелкооптовая цена бензина А-95 евро:
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